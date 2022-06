¿”Te felicito” de Shakira habla de la infidelidad de Piqué? Las canciones que dedicó a sus exnovios

Tras los rumores de que Shakira y Gerard Piqué están presuntamente separados por una infidelidad del futbolista con una joven de 20 años, por lo que usuarios en redes sociales se preguntan si el reciente sencillo de la colombiana con Rauw Alejandro: “Te felicito”, lleva una dedicatoria al español.

La letra de la canción habla de una persona que decide terminar una relación y ya no cree más en su pareja, quien al parecer le ha mentido más de una vez:

“Por completarte me rompí en pedazos

Me lo advirtieron, pero no hice caso

Me di cuenta que lo tuyo es falso

Fue la gota que rebalsó el vaso.

No me digas que lo sientes

Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien esе show…”

De acuerdo con información de medios locales, Piqué estaría viviendo en un departamento por su cuenta, incluso fue captado llegando a la casa de Shakira y sus dos hijos, pero tocando el interfón para poder tener acceso al lugar.

Shakira y Piqué no han emitido ningún comunicado sobre su separación. Por su parte, la cantante tampoco ha revelado si “Te felicito” tiene algo que ver con la crisis que atraviesa con el futbolista del Barcelona.

¿Shakira le dedicó “Te felicito” a Piqué tras infidelidad? en el pasado también hizo otras letras de sus canciones para sus antiguos amores.

No sólo “Te felicito”, las canciones de Shakira que le ha dedicado a sus ex

“Antología“

La canción “Antología” fue compuesta para Óscar Ulloa, quien fue su primer novio. Durante un concierto, Shakira admitió que la compuso a los 17 años.

“Tú”

Osvaldo Ríos sostuvo una relación casi al final de la década de los 90 con Shakira. Según el actor, la cantante le habría dedicado éste y varios éxitos cómo: “Ojos así” y “Moscas en la casa”.

Día de enero

Ésta fue hecha por Shakira para su exnovio Antonio De la Rúa con quien estuvo durante 11 años.

La despedida definitiva y la noticia de que la relación entre la colombiana y Antonio De la Rúa habían terminado se ratificó con la canción “Sale el sol”.

La canción dedicada a Piqué cuando su relación inició tras el Mundial de Sudáfrica

“Me enamoré”

Shakira le declaró su amor a Gerard Piqué, padre de sus hijos Milan y Sasha con esta canción de 2017. Ambos se conocieron en 2010 durante el Mundial de Sudáfrica.

Según el futbolista: ‘Todo empezó cuando estábamos en Sudáfrica y le escribí. Ya estaba ahí porque cantó en la ceremonia de apertura del mundial y le pregunté cómo estaba el clima’.

“Pero ella comenzó a contarme cómo estaba el clima en cada momento y llegó al punto en que le dije que tendría que llegar a la final de la Copa del Mundo para volver a verla porque ella cantaría en la final”. Gerard Piqué

Sin embargo, tras los rumores de infidelidad los usuarios en redes sociales aseguran que “Te felicito” es la siguiente dedicatoria de la colombiana al padre de sus hijos.