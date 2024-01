“Tears in Heaven”; la triste historia dedicada por Eric Clapton a su hijo fallecido

Eric Clapton escribió “Tears in Heaven” para su hijo Conor. Foto: Gettyimages.

“Tears in Heaven” es una canción escrita por Eric Clapton y Will Jennings en memoria de Conor, el primer hijo del británico, quien murió el 20 de marzo de 1991 al caer del piso 53 de un rascacielos en Manhattan, Nueva York, a los 4 años y medio de edad.

Connor fue fruto de una aventura que tuvo el cantante con la modelo italiana Lory Del Santo, quien dio a luz a su hijo el 21 de agosto de 1986. El pequeño vivía con su madre en el departamento donde perdió la vida.

En la letra de la balada, Clapton se pregunta si su hijo lo recordará cuando se reúnan en el cielo, y si estarán juntos de nuevo algún día.

En el momento del accidente, Eric Clapton llevaba tres años sobrio : “tiempo de recuperación apenas suficiente para mantenerme a flote, pero no tenía experiencia ni conocimientos para gestionar un dolor de ese calibre, dijo el guitarrista.

¿Cómo fue el accidente del hijo de Eric Clapton?

El hijo de Erc Clapton se encontraba jugando a las escondidas con su niñera, mientras que un empleado del edificio hacía la limpieza del departamento y Lory del Santo, mamá del niño, revisaba el presupuesto para la remodelación de su casa en Milán que le había llegado por fax. En poco tiempo debía aparecer Eric Clapton en el lugar, ya que debía pasarlo a buscar para hacer una visita al zoológico de Central Park.

El hombre que estaba realizando la limpieza dejó uno de los ventanales de vidrio abierto y Conor, mientras jugaba, trató de escapar de su niñera y cayó al vacío. En su biografía, el cantante recordó la llamada que recibió de Lory.

El músico reveló que no entendía lo que decía la madre de su hijo, ya que estaba desconsolada y el llanto no le permitía hablar bien.

El guitarrista solo llegó a comprender las siguientes palabras: “Se murió, se murió, Se cayó por la ventana”. Él sólo atinó a responder “¿Estás segura?”. Cuando llegó al edificio, se encontró con varias ambulancias y con un cerco policial.

Según su relato, Eric caminó hasta el ascensor y respondió unas preguntas que le hicieron los policías. Él solo quería saber si su hijo estaba bien. Mientras subía los 53 pisos, la estrella mantenía aún las esperanzas de encontrarse al pequeño con vida. Cuando ingresó al hogar, se encontró con la triste noticia.

“Mi recuperación del alcoholismo adquirió un nuevo significado. Permanecer sobrio era de verdad lo más importante de mi vida por fin y me había dado un rumbo cuando creía que no lo tenía. También había visto lo frágil que es la vida y extrañamente eso me había alegrado en cierta manera, como si mi impotencia se hubiera convertido en una fuente de alivio para mí”. Eric Clapton

El dolor que aún se mantiene en su corazón, hizo a Eric Clapton crear más música y transformó su enorme pena en una de las canciones más exitosas de toda su carrera: “Tears in Heaven”.

Esta es la letra completa de “Tears in Heaven”

Would you know my name?

If I saw you in heaven

Would it be the same?

If I saw you in heaven

I must be strong

And carry on

‘Cause I know I don’t belong

Here in heaven

Would you hold my hand?

If I saw you in heaven

Would you help me stand?

If I saw you in heaven

I’ll find my way

Through night and day

‘Cause I know I just can’t stay

Here in heaven

Time can bring you down

Time can bend your knees

Time can break your heart

Have you begging please

Begging please

Beyond the door

There’s peace, I’m sure

And I know there’ll be no more

Tears in heaven

Would you know my name?

If I saw you in heaven

Would you be the same?

If I saw you in heaven

I must be strong

And carry on

‘Cause I know I don’t belong

Here in heaven