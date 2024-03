Tecate Emblema 2024, el cartel incluye a Sam Smith, Christina Aquilera y Marshmello

Cartel completo de Tecate Emblema 2024. Foto: Gettyimages.

Después de varios meses de espera, Tecate Emblema 2024 develó el cartel, el cual se llevará a cabo el 17 y 18 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El cartel oficial incluye artistas como Christina Aguilera, quien también visitará México como parte de la alineación musical de la Feria de San Marcos 2024. Además se suman grandes estrellas como Calvin Harris, Nelly Furtado, Maneskin, Marshmello, Nicki Nicole, entre otros.

Qué cantantes y bandas se presentarán por día en el Tecate Emblema 2024

La propuesta musical de la tercera edición del Tecate Emblema 2024 es sumamente variada. Aquí en Unotv.com te mostramos la división de los artistas por día:

Viernes 17 de mayo

Sam Smith, Maneskin, Marshmello, Noah Cyrus, Paty Cantú, Esteman, Matisse, RIIZE, Ales Ponce, Monsieur Periné, Elena Rose, Nicole Zignago, Bu Cuaron y Ácido Pantera.

Sábado 18 de mayo

Calvin Harris, Christina Aguilera, Nelly Furtado, Anitta, Aitana, Miranda!, Inna, Empress Of, Gryffin, Sigrid, The Change, Lali, The Aces, Timo, Renzo Tipacti y la ex novia de Peso Pluma, Nicki Nicole.

En el cartel del Tecate Emblema 2024 hay espacios que muestran una gran cantidad de letras x, esto se podría considerar que aún faltan artistas por confirmar.

¿Cuándo será la preventa del Tecate Emblema 2024?

El evento es organizado por Ocesa, por lo que los boletos se venderán a través del sitio web de Ticketmaster.

La preventa será exclusiva para miembros de Citibanamex, antes de que el público general pueda adquirir sus abonos y sus entradas individuales. Las fechas pactadas para ello, son las siguientes:

Miércoles 6 de marzo – Preventa Exclusiva Citibanamex

Jueves 7 de marzo – Venta General

No se han revelado los precios, ni siquiera de forma informal por lo que se debe estar al pendiente de las redes de Ocesa, Ticketmaster o de las páginas especializadas en las plataformas digitales que filtran la lista de costos para los eventos musicales.