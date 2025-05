Tecate Emblema 2025: el festival pop del año, cartel, cómo llegar y todo lo que debes saber

GENERANDO AUDIO...

El Tecate Emblema 2025 es el festival pop más esperado. Foto: Cuartoscuro

El Tecate Emblema 2025 es el festival pop más esperado del año. La edición de este año se realizará los días 16 y 17 de mayo en el icónico Autódromo Hermanos Rodríguez, este evento promete dos días llenos de música, emociones y una mezcla explosiva de nostalgia y sonidos contemporáneos.

A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber sobre este festival que ya se perfila como uno de los más memorables del calendario musical en México.

El festival destaca por su diversidad musical, combinando leyendas del pop con proyectos emergentes y propuestas internacionales de gran calibre.

David Guetta: el rey del EDM

Encabezando el cartel, el productor francés David Guetta llega con una carrera que ha definido el sonido de la música electrónica en el siglo XXI. Con éxitos como Titanium, Hey Mama y Play Hard, Guetta es garantía de un cierre explosivo para la noche.

Alanis Morissette: la voz icónica de los 90

Considerada una de las voces femeninas más importantes del rock alternativo, Alanis Morissette trae a México la nostalgia de Jagged Little Pill, álbum que marcó una generación con himnos como You Oughta Know y Ironic. Su regreso a los escenarios es un evento en sí mismo.

Will Smith: una sorpresa escénica

Uno de los anuncios más comentados fue la presencia del actor y rapero Will Smith, quien traerá de vuelta su faceta musical con un show que probablemente incluirá clásicos como Gettin’ Jiggy wit It o Miami. Su participación representa un momento único para los asistentes.

Pitbull: fiesta garantizada

Mr. Worldwide vuelve a México con su energía imparable. Pitbull es sinónimo de fiesta y éxitos bailables como Give Me Everything y Time of Our Lives. Su show es uno de los más esperados por quienes buscan ritmo y espectáculo.

Morat: pop latino con sello colombiano

Los colombianos de Morat continúan consolidándose como una de las bandas más queridas del pop en español. Su habilidad para conectar con el público a través de letras honestas y melodías contagiosas será clave para el ambiente del festival.

Sofi Tukker: jungla electrónica y energía sin filtros

Este dúo neoyorquino ha conquistado al mundo con su fusión de house tropical, letras multilingües y una presencia escénica magnética. Con temas como Drinkee o Swing, Sofi Tukker garantiza uno de los sets más bailables del fin de semana.

The B-52s: leyendas del new wave

Directo desde Georgia, Estados Unidos, The B-52s llegan con su estilo excéntrico y temas icónicos como Love Shack y Rock Lobster. Una dosis de nostalgia y extravagancia para el público más veterano.

Purple Disco Machine: groove europeo

El productor alemán Purple Disco Machine fusiona disco, funk y electrónica con una estética retrofuturista que lo ha posicionado como uno de los favoritos en clubes y festivales del mundo. Su presentación promete ser una pista de baile sin interrupciones.

Becky Hill: voz potente del Reino Unido

La cantante británica ha hecho del dance pop su sello, colaborando con artistas como David Guetta, Meduza y Topic. Con su voz poderosa, Becky Hill llega como una de las propuestas más sólidas de la nueva generación de divas del pop.

CD9: el regreso más esperado del pop mexicano

Después de su separación, CD9 regresa a los escenarios con la misma fórmula que los hizo famosos: pop juvenil, coreografías y conexión con sus fans. Su regreso podría ser uno de los momentos más emotivos del festival.

Otras propuestas que no puedes perderte

JoJo Siwa: ícono pop adolescente que fusiona música, redes sociales y espectáculo visual.

James Bay: cantautor británico que destaca por su mezcla de folk y soul con éxitos como Hold Back the River.

Rebecca Black: sí, la del viral Friday, pero ahora convertida en artista indie-pop con identidad propia.

Trixie Mattel: drag queen y músico country alternativo, mezcla de comedia y talento musical.

Lasso y Mau y Ricky: exponentes del pop latino con propuestas frescas y colaboraciones que han sonado fuerte en plataformas.

¿Cómo llegar al Tecate Emblema?

El festival se realiza en el Autódromo Hermanos Rodríguez, dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca. Puedes llegar por:

Metro Línea 9: estación Ciudad Deportiva.

Metrobús Línea 2: estación Iztacalco.

Automóvil: acceso por Viaducto o Río Churubusco (considera que el tráfico puede ser complicado).

Se recomienda ampliamente el uso de transporte público.

Boletos y experiencias

Las entradas están a la venta en Ticketmaster, con opciones para todos los gustos:

General

Comfort Pass

Citibanamex Plus: incluye acceso rápido, zonas VIP, baños exclusivos y áreas lounge.

Consejos prácticos

Revisa el clima y lleva ropa cómoda.

Lleva tu boleto digital o impreso y una identificación oficial.

Con un cartel que cruza generaciones y géneros, Tecate Emblema 2025 no es solo un festival, es una celebración del pop en todas sus formas. Si amas la música, este evento es imperdible.