Tensión entre Facundo y Alexis Ayala. Foto: CUARTOSCURO

Un momento de tensión entre Facundo y Alexis Ayala se vivió luego de darse a conocer que Priscila Valverde fue la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos México 2025, la noche del pasado domingo.

El incidente comenzó cuando Facundo insinuó que Alexis le pudo haber dicho “tonta” a Priscila, ante lo cual, el comediante quería saber si esa percepción que tuvo del actor era la correcta.

Sin embargo, Alexis Ayala se enfureció y le dijo a Facundo lo errónea que estaba su percepción. Todo esto mientras el resto de los habitantes estaban en plena cena.

Tensión entre Facundo y Alexis Ayala

“Yo te decía para ayudarte, porque pareció como que la insultabas, de que era tonta” esto fue lo que externó Facundo, y lo que él percibió del actor, quien a su vez le contestó “No pongas palabras en mi boca, que yo no he dicho, eso sí te lo voy a agradecer”.

En medio de la respuesta de Alexis, Facundo siguió insistiendo que eso fue lo que interpretó, y por ende, lo que quería que el actor aclarara. Pero Ayala le reiteró “No pongas palabras en mi boca, que yo no he dicho, y mucho menos que insulten a una persona”.

Fin de la conversación

Así, la tensión entre Facundo y Alexis Ayala llegó a su momento culminante, luego de que Alexis se enojó con la interpretación de Facundo, y entre los comentarios, al final le dijo “Se acabó el tema para mí”.

Para añadir el toque de dramatismo culminante, Facundo dijo “Ay, que hueva, todavía no pasaban mis cuatro minutos que me quedaban”. Así el comediante indicó que le hubiera gustado conocer la versión del actor. Alexis se limitó en decir “No necesito el derecho de réplica, gracias”.

El sinceramiento entre nominados

Por primera vez en la temporada se realizó el “sinceramiento”, dinámica en la que los nominados deben expresar a quién desean fuera de la casa y por qué:

Priscila Valverde señaló a Alexis Ayala, al decir que trata a los integrantes de su cuarto como “peones” y que no desea tener un lazo con él. Ayala decidió no replicar

Mar Contreras fue directa con Dalilah Polanco, asegurando que muestra varias “máscaras” y no logra conectar con ella por falta de honestidad. Dalilah tampoco respondió y se limitó a agradecer

Este ejercicio reveló tensiones dentro de la casa, sumando más drama a la cuarta semana del reality.