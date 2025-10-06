GENERANDO AUDIO...

Desde el lunes pasado se sabía que Aldo de Nigris iba a ganar, según una teoría.

Aldo de Nigris se convirtió en el ganador de la tercera temporada de “La Casa de los Famosos México” este domingo 5 de octubre y se llevó 4 millones de pesos, pero una teoría habría revelado que sería el triunfador una semana antes.

El programa generó una gran cantidad de especulaciones conforme iba avanzando, pero una teoría cobró fuerza durante la última semana indicando que el regiomontano sería el ganador, como así fue.

Teoría que confirmaría que Aldo de Nigris sería el ganador

El lunes pasado los seis finalistas: Alexis Ayala, Mar Contreras, Shiky, Abelito, Dalílah Polanco y Aldo de Nigris fueron sorprendidos con la producción cuando ingresó un familiar de cada participante.

Dicha teoría fue difundida en TikTok por la cuenta @cepillintv, administrada por el hijo del comediante Cepillín, donde aseguró que el orden podría coincidir con el orden de los finalistas y el posible ganador.

@cepillintv Que opinan de esto @La Casa de los Famosos México parece que nos adelantaron como van ir saliendo de la casa @PonchoDeNigris ♬ sonido original – Cepillintv Oficial

En el video el comediante aseveró que la producción “cometió un grave error” y comenzó con el orden de como fueron quedando y el ganador.

Las especulaciones que generó el programa indicaban que Dalílah Polanco iba a ser la ganadora, situación que algunos ya tachaban de fraude.

Sin embargo, la decisión final fue del público y Aldo de Nigris se convirtió en el ganador de la tercer temporada recibiendo más de 19 millones votos.

Con esto, el influencer se suma a Wendy Guevera (primera temporada) y Mario Bezares (segunda temporada) como los ganadores del famoso show que generó una gran cantidad de reacciones.

Aldo de Nigris se ganó el cariño del público desde que arrancó la tercera temporada y su baile se volvió viral en redes sociales donde miles lo replicaron.

¿Quién es Aldo, el ganador de “La Casa de los Famosos México 3”

Aldo de Nigris nació el 27 de julio de 1999 en Monterrey, Nuevo León. Creció en una familia marcada por la exposición mediática, su tío Poncho de Nigris alcanzó fama como conductor y figura televisiva; mientras que sus tíos Antonio “Tano” y Aldo de Nigris hicieron historia en el futbol mexicano.

Desde niño mostró interés por seguir el camino deportivo y se incorporó a las fuerzas básicas de Rayados. Sin embargo, a los 19 años se retiró del futbol sin debutar en la Liga MX y se enfocó en su carrera como influencer con un podcast.