Teresa Ruiz vomitaba cada noche por su personaje en la película “Ruido”

“Ruido” es una película que después de haber hecho un largo recorrido de festivales de cine en el mundo llegó a Netflix y desde su estreno en México ha encabezado la lista de lo más visto, además ocupa el número siete a nivel mundial de la plataforma. Teresa Ruiz interpreta en el filme a una periodista que se involucra en la búsqueda de varias mujeres que han desaparecido. La mexicana, durante el primer mes de rodaje, volvía a su hotel a vomitar y enfrentó un shock interno que pudo ir superando poco a poco.

“Durante el primer mes de filmación, yo llegaba al hotel y me daban vómitos, era como un shock para mi cuerpo estar entendiendo todas estas cosas. Es una realidad que puede ser muy abrumadora, pero con el transcurso de hacer la película mi cuerpo fue soltando”, confesó la la actriz en entrevista para UnoTV.com.

Teresa reveló que hasta la fecha sigue sintiendo escalofríos con algunas escenas que realizó durante el rodaje de la cinta de Natalia Beristáin, que protagoniza Julieta Egurrola.

Casi un año fue el tiempo que le costó a Teresa Ruiz reponerse del desgaste de realizar este personaje: “No fui a terapia para eso, pero me lo ofrecieron las madres del colectivo, al terminar la película”.

La mexicana que ha participado en proyectos como “Narcos” reveló que no aceptó esta oferta pues no quiso tomar el lugar que alguien más podría ocupar: “Me dijeron las mamás que no debía minimizar lo que viví filmando Ruido, pero me dio culpa, pensé cómo voy a tomar un lugar en esta terapia si yo estoy haciendo esto como una ficción. Creo que hubiera sido importante”.

“Me dejó muy afectada mucho tiempo porque si te entregas a tu personaje no puedes evitar que suceda, para mí es un poco entender que es el proceso que yo vivo como actriz”. Teresa Ruiz

Así se preparó Teresa Ruiz para este personaje

Tras obtener el personaje de Abril en la película “Ruido”, la también guionista del proyecto, Natalia Beristáin le sugirió a Ruiz leer cerca de 20 libros: “yo empecé muy poco a poco a leerlos, me confrontó muchísimo la realidad del problema que existe, creo que todos sabemos que las cosas están mal, pero no sabemos qué tan cerca están o qué tanto nos puede pasar a todos de verdad”.

La preparación para la película cambió a Teresa en muchos aspectos, tanto por la temática manejada en la producción como por los grupos de búsqueda de personas con los que interactuó. Al final, la actriz concluyó que su participación podría definirse como “acompañar y escuchar” a quienes han sido afectados por estas problemáticas.

“Espero que también comunique la película, que si algo nos pasa existen redes de mujeres, de familiares, del 2000 para acá se han creado muchos lugares a donde podemos acudir si nos llega a pasar algo, redes de apoyo, de ayuda y para caminar todo juntos”, resaltó la actriz de 34 años.

¿De qué trata “Ruido”?

“Ruido” es una película que sigue a Julia, una madre que busca a su hija Ger, quien está desaparecida. Abril es una periodista que ha realizado investigaciones respecto al tema y fue interpretada por Teresa Ruiz.

Como la mayoría de las mujeres, Julia ha visto su vida destrozada por la violencia de género en su país y durante la búsqueda de su hija se encontrará con muchas historias similares.

En México existen diversos grupos de personas que buscan a sus familiares desaparecidos, uno de ellos es el colectivo Voz y Dignidad, Teresa Ruiz acompañó a los integrantes de esta red de apoyo mientras recorrían ciertos terrenos, esto con la finalidad no solo de realizar una interpretación adecuada, si no de conectar con la situación real en México.