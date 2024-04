“Termina este infierno”: así firmó Sandra Itzel divorcio con Adrián Di Monte

Sandra Itzel firma el divorcio con Adrián Di Monte. Foto: Cuartoscuro

Sandra Itzel firmó el divorcio para poner fin a su matrimonio con Adrián Di Monte. A través de sus redes sociales, la cantante dio a conocer la noticia luego de una guerra de declaraciones en donde hubo fuertes acusaciones.

“‘La que no se quiere divorciar, la obsesiva, la que no lo supera’ hoy es la primera en ratificar el divorcio incausado. Un divorcio en el que no pedí nada más que mi libertad… Hoy es uno de los días más felices de mi vida, por fin termina este infierno y le doy bienvenida a mi nueva vida”, escribió la cantante.

La vocalista de La Sonora Dinamita mostró también su llegada a los juzgados para terminar el matrimonio con el actor Adrián Di Monte, al que acusó de ser violento durante la relación.

También, Sandra Itzel aseguró que optó por asistir dejando del lado compromisos laborales, pues todo lo hace de frente y conforme a la ley.

“Dejando a un lado mi agenda en el extranjero y todos mis compromisos. Como la buena ciudadana y ser humano que siempre he sido, estoy aquí, compareciendo ante el juez familiar, para firmar, como hago todo, de frente y conforme a la ley”,

La cantante aseguró que ahora serán las autoridades las que emitan el veredicto con el “divorcio concluido”.

“Este paso está listo y sólo es cuestión del juzgado para emitir el veredicto con el divorcio concluido. Ahora vamos por lo que sigue, Dios está conmigo”.

La firma del divorcio se da luego de una ola de acusaciones de Sandra Itzel a Adrián Di Monte. Recientemente, la famosa señaló a su expareja de acosarla en su domicilio.

Ante las acusaciones de la cantante y actriz, Adrián Di Monte se defendió a través de un comunicado de su equipo legal y mediante algunas entrevistas.

“Por fin”: amigos y seguidores celebran divorcio de Sandra y Adrián Di Monte

Luego de que Sandra Itzel revelara que había firmado el divorcio de Adrián Di Monte, amigos y seguidores celebraron la situación y le desearon lo mejor.

“Por fin. Te amo mucho”, “Les cerraste la boca a las personas que tenían malos comentarios sobre que tú no querías divorciarte”, “Bienvenida tu nueva vida, mi reina”, “Lo mejor está por venir”, “Tu felicidad está a la vuelta de la esquina”, “Felicidades. Que venga con todo esa nueva etapa”, son parte de los comentarios que se pueden leer.