Thalía baila ‘Flowers’… ¿con “dedicatoria” a Tommy Mottola?; esto dice la canción de Miley Cyrus

Thalía aprovechó el Día de San Valentín para publicar un video en el que baila al ritmo de “Flowers“, canción que Miley Cyrus le dedicó a su exesposo, Liam Hemsworth, por lo que se especulaba que el video de la mexicana también sería un “recadito” contra su pareja, Tommy Mottola, aunque ambos desmintieron una supuesta crisis de pareja.

Así bailó Thalía al ritmo de Miley Cyrus

A través de Instagram, Thalía compartió un video en el que baila y presume un abundante ramo de rosas rojas. Los seguidores de la cantante no tuvieron tiempo de especular sobre quién se las dio ya que mostró una nota diciendo: “De mí, para mí”, en alusión al tema “Flowers” de Miley Cyrus.

Dicha canción tiene un mensaje de amor propio y llegó en un momento en el que se especulaba que la artista está separada de su esposo de 20 años, Tommy Mottola. Por horas, los seguidores de ambos personajes tomaron este video como un claro mensaje de independencia por parte de ella.

¿Qué dice “Flowers” de Miley Cyrus?

El más reciente sencillo de Miley Cyrus, llamado “Flowers“, es una canción cuyo tema principal es el amor propio y que cuenta con múltiples referencias a Liam Hemsworth, con quien estuvo casada desde 2018 hasta 2019, aunque la cantante reconoció que estuvieron juntos desde 2016. Esto dice la letra:

Éramos buenos, éramos oro, como ese sueño que no se puede vender. Teníamos razón hasta que no la tuvimos, construimos un hogar y lo vimos arder. No quería dejarte. No quería mentir. Empecé a llorar, pero entonces recordé que yo puedo comprarme flores a mí misma. Escribir mi nombre en la arena. Puedo hablar conmigo misma durante horas, decir cosas que no entiendes. Puedo llevarme a bailar a mí misma, y puedo tomar mi propia mano. Sí, puedo amarme mejor de lo que tú puedes, puedo amarme mejor. Puedo amarme mejor, cariño, puedo amarme mejor. Puedo amarme mejor, cariño. Pinto mis uñas, rojo cereza a juego con las rosas que dejaste. Sin remordimientos, sin arrepentimientos, perdono cada palabra que dijiste. No quería dejarte, no quería pelear. Empecé a llorar, pero entonces recordé que yo puedo comprarme flores a mí misma, escribir mi nombre en la arena. Puedo hablar conmigo misma durante horas, decir cosas que no entiendes. Puedo llevarme a bailar a mí misma y puedo tomar mi propia mano. Sí, puedo amarme mejor de lo que tú puedes Puedo amarme mejor Puedo amarme mejor, cariño Puedo amarme mejor Puedo amarme mejor, cariño Puedo amarme mejor Puedo amarme mejor, cariño Puedo amarme mejor Yo no quería dejarte, no quería luchar. Empecé a llorar, pero entonces recordé que yo puedo comprarme flores a mí misma. Escribir mi nombre en la arena. Puedo hablar conmigo misma durante horas, decir cosas que no entiendes. Puedo llevarme a bailar a mí misma y puedo tomar mi propia mano. Sí, puedo amarme mejor Sí, puedo amarme mejor de lo que tú puedes Puedo amarme mejor Puedo amarme mejor, cariño Puedo amarme mejor Puedo amarme mejor, cariño Puedo amarme mejor Puedo amarme mejor, cariño Puedo amarme mejor Yo

La canción que Thalía bailó en Instagram tiene varios mensajes directos contra Liam Hemsworth, su expareja: sin embargo, fuera de las referencias, también hace una clara alusión a que las mujeres no necesitan de un hombre para ser felices o recibir obsequios para probar su valía.

“Yo puedo amarme mejor” es uno de los mensajes más claros que tiene la canción, así como el coro que dice “yo misma puedo comprarme flores”. Dicho sencillo salió casi a la par de la tiradera de Shakira con Bizarrap contra Gerard Piqué, convirtiéndose en dos himnos de desamor para San Valentín.

Thalía y Tommy Mottola siguen juntos en San Valentín

A inicios de febrero, reportes de la prensa internacional afirmaron que Mottola, a quien Thalía suele dedicar románticos mensajes, habría engañado a la intérprete de “Amor a la mexicana” con una joven identificada como Leslie Shaw, sin que hasta el momento circulen pruebas del supuesto amorío.

La propia Leslie Shaw desmintió la presunta aventura con el productor musical, mientras que la pareja no dio declaraciones al respecto. Según rumores, Thalía y Tommy estaban separados o al menos en una crisis de matrimonio severa hasta que Mottola hizo una publicación romántica dedicada a su esposa.

“Feliz Día de San Valentín to my one, and only valentine forever, Thalía, cada día trayendo tu hermosa luz brillante y amor a mi vida .. y nuestra familia… ¡Eres mi todo y mi todo!”

Te quiero mucho por siempre Tommy Mottola

Los usuarios especularon que sólo Thalía estaba enojada con su esposo, hasta que ella misma puso fin a las especulaciones contestando la publicación. “Te amo, mi amor. Feliz Día de San Valentín. ¡Vamos a celebrar al amor”, escribió.

De esta forma, quedó claro que su video al ritmo de la canción “Flowers” de Miley Cyrus no es un mensaje para clamar su reciente soltería o reclamarle cualquier cosa a su pareja. Sólo fue un mensaje de amor propio que la cantante habría querido dar a sus seguidores de Instagram.