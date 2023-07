Thalía comparte emotivas fotos y mensaje tras muerte de Tony Bennett

Thalía recuerda con cariño su colaboración con Tony Bennett.

La noticia de la muerte del emblemático cantante estadounidense Tony Bennett a los 96 años de edad conmocionó a la industria musical y a sus admiradores en todo el mundo. Entre quienes expresaron su tristeza por esta pérdida se encuentra la reconocida cantante y actriz mexicana, Thalía, quien compartió un emotivo mensaje y fotografías en su cuenta de Instagram en honor al legendario intérprete.

Thalía, también conocida como la “reina del pop latino”, rememoró el momento en que tuvo la distinción de colaborar con Tony Bennett en su álbum de duetos titulado “Viva Duets” de hace más de una década.

La talentosa artista mexicana fue invitada a participar en este proyecto musical que celebraba la vida y la trayectoria de Bennett, cuya influencia se extendió a lo largo de varias décadas.

En sus redes sociales, Thalía compartió una serie de fotografías que capturan los momentos que vivió junto a Tony Bennett durante la grabación del clásico tema “The Way You Look Tonight”.

“Durante la grabación de la canción ‘The Way You Look Tonight’, uno de sus más grandes clásicos, viví hermosos momentos al lado de este maestro de maestros, que atesoraré en mi corazón“, expresó Thalia en su emotivo mensaje.

Thalía destacó su alegría al recordar los invaluables aportes que el icónico cantante hizo a la música y agradeció a Dios por haber tenido la oportunidad de compartir escenario junto a él.