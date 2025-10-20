GENERANDO AUDIO...

Cazzu le rindió tributo a Thalía. Foto: Cuartoscuro/GettyImages

Thalía no pasó por alto el cover que hizo Cazzu de “No me ensenaste” en su primer Auditorio Nacional, el pasado martes, y elogió la interpretación de la argentina.

La noche del 14 de octubre la trapera se presentó por primera vez en el coloso de Reforma donde le rindió homenaje a una “reina” de la música de México.

Thalía le manda mensaje a Cazzu

A través de sus redes sociales, Thalía publicó un mensaje para Cazzu donde aseguró que le encantó su interpretación de “No me enseñaste”.

La cantante mexicana también aseguró que fue una grata sorpresa escucharla en voz de la trapera y que dicha canción es una de sus favoritas de la vida.

“Que bella sorpresa escucharte cantar “No me enseñaste”, una de mis canciones favoritas de la vida” Thalía

Así le dedicó Cazzu su interpretación a Thalía

Durante el primero de su dos conciertos que dio Cazzu en el Auditorio Nacional como parte de su gira “Latinaje”, la argentina dio una sorpresa la primera noche cuando emocionó a sus fans sobre que iba a interpretar una canción de una “reina icónica de este hermoso país”.

“Como no podía ser de otra manera, les preparé una canción de una reina de este hermoso país. Con mucho cariño y mucho respeto”, dijo antes de comenzar el tema.

La respuesta del público no se hizo esperar y alrededor de 10 mil personas que se reunieron en el coloso de Reforma se emocionaron con el cover.

Cazzu responde elogios de Thalía

Ante esto, Cazzu republicó la historia, que posteó Thalía, en su cuenta de Instagram junto a emojis de corazón, lágrima y beso, un gesto que muchos tomaron como una señal de agradecimiento y respeto hacia la cantante.

Este “guiño” entre las cantantes despertó la curiosidad de sus fans que rápidamente no dudaron en especular sobre una posible colaboración.