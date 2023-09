Thalía enciende iluminación del Empire State con los colores de México

Thalía encendió la iluminación del famoso Empire State. Foto: @thalia

La cantante mexicana Thalía encendió la iluminación del famoso edificio de Nueva York, el Empire State, este viernes 15 de septiembre, las cuales le dieron a la torre tonos verde, blanco y rojo, los colores de la bandera mexicana, para celebrar el Día de la Independencia.

Thalía fue invitada por el Instituto Cultural Mexicano de Nueva York, que es la rama cultural del Consulado General de México en Nueva York para celebrar el Día de la Independencia nacional.

La cantante mexicana fue la encargada de activar la palanca que dio el encendido de la iluminacion del emblemático edificio neoyorquino convirtiendo las famosas luces de la torre en verde, blanco y rojo, los colores de la bandera mexicana.

En un anuncio reciente, el mundialmente famoso Empire State Building fue nombrado como la atracción número uno en Estados Unidos, según las últimas clasificaciones de TripAdvisor.

Thalía brilló en los MTV VMAs

A principios de la semana Thalía fue de los mexicanos que asistieron a los premios MTV VMAs, que tuvieron lugar el martes en el Prudential Center en Newark, en Nueva Jersey.

México se sintió desde la alfombra rosa hasta en el escenario de los MTV VMAs. Y es que Danna Paola, Peso Pluma, Thalía y The Warning cautivaron por sus looks, mientras que en el escenario Peso Pluma y The Warning (Daniela, Paulina y Alejandra Villareal Velez) se llevaron la noche.