“Sangre y todo”: Thalía recuerda accidente cuando grabó María la del barrio

Thalía se convirtió en una de las favoritas de las telenovelas que se volvieron icónicas en la carrera de la famosa, así como en la historia de los melodramas; sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, pues, la guapa mexicana confesó que sufrió un accidente durante la grabación de María la del Barrio.

Fue en un video que publicó la intérprete de “Arrasando” en su canal de YouTube en donde hizo varias confesiones sobre su trabajo como protagonista de María la de Barrio y explicó que padeció la mordida de un animal durante el rodaje, por lo que tuvo que recibir la vacuna contra la rabia.

De acuerdo con el relato de la esposa del empresario Tommy Mottola, su personaje en María la del Barrio era amante de los animales, por lo que se rodeaba de varias especies reales.

“Yo luché mucho, junto con el productor, para tener una especie de guardería de animalitos. Tenía una cabrita, un perro gigantesco, tenía conejos, tenía pájaros, hasta un chango; y en una escena ese chango se aceleró y no estaba de buen humor ese día y el chango se me aventó y yo lo jalé como un poquito”,

La famosa, que se sinceró afirmando que padece dislexia, recuerda que el animal la atacó dirigiéndose a la cara, pero en un intento de protegerse ella lo jaló; sin embargo, el chango terminó mordiéndola en el ombligo.

“Se me aventó a la cara y como que lo baje con el pañal, porque traía un pañalito y que me muerde en el ombligo, salió sangre y todo. Me tuvieron que poner la inyección de la rabia en el ombligo”,

Thalía