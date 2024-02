¿Fue amor a la mexicana? Thalía revela su primera cita con Tommy Mottola; ella no hablaba inglés, dice

Thalía se casó con Tommy Mottola en 2000. Foto: AFP

Thalía recordó cómo fue la primera cita que tuvo con Tommy Mottola. La confesión de la cantante mexicana se dio durante su visita al programa de Kelly Clarkson con lo que termina con todos los rumores que rodearon que afirmaban había una crisis en su matrimonio.

Así fue la primera cita de Tommy Mottola y Thalía

La actriz que protagonizó icónicas telenovelas en la pantalla chica mexicana recordó que fue por insistencia de Emilio Estefan que conoció a Tommy Mottola en Nueva York, mientras ella se encontraba filmando una cinta.

“Hice una película, una película independiente. Así que memorice todo el guion. Estaba actuando, memorizando las líneas y eso, cuando Emilio (Estefan) me dijo ‘Estás en Nueva York y es el último día de tu filmación y mi amigo está en Nueva York ¿por qué no se reúnen?’ (yo le dije) ‘Está bien solo para tomar unas copas porque no quiero quedarme atrapada’”

Sin embargo, Thalía recordó que había un problema, pues, ella no hablaba inglés, por lo que decidió improvisar y soltar una línea del guion que se había memorizado causando risas en Tommy Mottola.

“Fui al restaurante. No tenía idea de qué decir, pero use mi lenguaje corporal. Estoy bien con eso así él dijo algo serio no sé o algo así, entonces pensé en una línea y dije la línea del guion y luego Tommy se rio y dije ‘está funcionando’”

Thalía y Tommy Mottola se casaron el 2 de diciembre de 2000 en la Catedral de San Patricio de Nueva York, Estados Unidos. La espectacular boda reunió mil 200 invitados, muchos de ellos importantes estrellas del mundo del entretenimiento.

Fue un año antes, en 1999, que Tommy Mottola le entregó un anillo de compromiso y comenzaron los preparativos para la boda a la que asistieron celebridades como: Michael Jackson, Marc Anthony, Julio Iglesias, Jennifer Lopez y Danny DeVito.