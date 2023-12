Thalía se transforma en Madonna y así se ve de rubia

Thalía es fan declarada de Madonna. Foto: GettyImages

Thalía sorprendió a sus fans: se volvió rubia, pero lo hizo en honor a Madonna, a quien fue a ver a su concierto en Nueva York, gira que traerá de regreso a la “reina del pop” a México el próximo enero.

Y para disfrutar a su máximo esplendor The Celebration Tour, donde Madonna está festejando sus 40 años de carrera, la cantante mexicana emuló uno de los icónicos vestuarios de la “material girl”.

Thalía y su transformación en Madonna

Thalía eligió uno de los atuendos más emblemáticos de la cantante estadounidense de la década de los 80 e hizo un Get Ready With Me para mostrar su transformación antes de ir al concierto de Madonna.

Para su transformación, eligió un llamativo corsé dorado adornado con tiras de cuero, pedrería, cadenas, detalles transparentes y peplum en la cadera, que combinó con un traje de raya diplomática de color rojo, con aberturas en el pecho.

La también actriz, de 52 años de edad, utilizó zapatillas blancas brillantes, guantes rojos y un collar dorado tan largo que le llegaba al escote.

Thalía contó que optó por transformarse en “Thalidonna” para una noche especial, pues acudió al concierto de la reina del pop en Nueva York, como parte del Celebration Tour.

“Cuando uno va a al concierto de su artista, pues hay que vestirse listo para la ocasión. Cuando yo los veo en mis conciertos, me desquicio”, contó mientras mostraba su cambio de look a sus seguidores en Instagram.

Con el mensaje “Like a Virgin”, título de una de las canciones más famosas de Madonna Louise Ciccone, Thalía publicó una serie de instantáneas de su look.