Thalía y Tommy Mottola no duermen juntos, asegura exempleada.

El pasado fin de semana varios medios de comunicación aseguraron que el empresario Tommy Mottola le había sido infiel a la cantante Thalía con la peruana Leslie Shaw, luego de 22 años de matrimonio.

Aunque ninguno de los dos ha dicho nada al respecto, salieron a la luz algunas declaraciones de una exempleada de Thalía y Tommy Mottola, quien reveló detalles íntimos, entre ellos, asegura que la pareja no comparte la cama.

Thalía y Tommy Motola no duermen juntos, asegura exempleada

En el programa de televisión Chisme No Like, que conduce Javier Ceriani y Elisa Beristain, los presentadores dijeron que realizaron una entrevista a una exniñera que laboró en la mansión de Thalía y Tommy Mottola.

La extrabajadora de Thalía les dijo que, supuestamente, fue testigo de que la cantante y su esposo no comparten habitación y mucho menos duermen juntos.

“Tommy Mottola tiene un baño regular, una cama regular, Thalia duerme sola… Thalia no duerme con su marido, nunca lo ha hecho”, dijo Javier Ceriani respecto a las declaraciones de la exempleada.

¿Cómo es la vida de Thalía y Tommy Mottola, según la exempleada?

“Thalia y Tommy Mottola nunca durmieron juntos, esto se sabe en el círculo íntimo, esto lo sabe Lili Estefan. Hay una escalera del baño a la habitación de Thalia y aquí no existe y no entra Tommy Mottola”, afirmó el conductor.

Por otra parte, durante la emisión del programa de espectáculos, los conductores dijeron que la exempleada, cuyo nombre no revelaron, confesó que ella no quiso firmar un acuerdo de confidencialidad que había redactado la señora Yolanda, mamá de Thalía, para guardar los secretos de la vida privada de la intérprete de “Amor a la mexicana”.

“El contrato de confidencialidad lo armó Yolanda. Que no pueden decir que Thalía en la semana repite la ropa, no pueden decir si se baña o no se baña, aunque no se baña”, señaló Javier Ceriani ante lo contado por la exniñera.