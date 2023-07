“The Afterparty” vuelve a reunir a grandes comediantes para su segunda temporada

“The Afterparty” estrena segunda temporada. Foto: Apple+.

La serie de Apple TV “The Afterparty” vuelve con una segunda temporada llena de comedia y tintes de suspenso, la historia se centra en el asesinato de un hombre durante una boda, todos son sospechosos e irán contando la versión de los hechos según sus recuerdos.

Tiffany Haddish, Sam Richardson y Zoë Chao repiten sus papeles para esta entrega, que presentará un nuevo caso. Al proyecto se suman los actores John Cho, Paul Walter Hauser, Ken Jeong, Anna Konkle, Poppy Liu, Elizabeth Perkins, Jack Whitehall, Zach Woods y Vivian Wu.

Richardson y Chao aseguraron que para ellos fue muy interesante estar de vuelta y poder explorar más a fondo sus personajes.

“Para esta temporada tuve que aprender muchas cosas sobre mi personaje como hija, hermana y como alguien que esta enamorada, también como detective, es padrísimo poder profundizar con estos personajes”, dijo Zöe Chao a UnoTv.com.

“The Afterparty 2” está codirigida por Christopher Miller y Anthony King, ambos se desempeñan como productores ejecutivos, al lado de Michael Cedar quien reveló, que desde que tuvieron el primer acercamiento con las personas de Apple+, estaba definido que la segunda temporada de “The Afterparty” se desarrollaría durante una boda.

“Cada episodio ocurre en el mismo periodo de tiempo, desde diferente perspectiva, teniendo en cuenta todos los momentos de una boda como lo son la cena, la recepción, los discursos, tienes todos estos momentos que te hacen recordar dónde estas”, añadió Cedar.

Los dos primeros episodios de “The Afterparty” ya están disponibles en la plataforma de Apple+, posteriormente cada semana se estrenará uno hasta completar los 10 de los que consta la nueva entrega.

Nuevos rostros en “The Afterparty”

La primera temporada de “The Afterparty” fue un éxito por la original manera de relatar la historia y por el gran talento que participó.

Elizabeth Perkins es uno de los nuevos rostros de la serie, la actriz declaró haberse divertido mucho durante todo el rodaje de la serie: “todos los días estaban sentados en un gran circo de risa, fue una de las mejores experiencias que he tenido en años, nos reímos todo el tiempo”.

“Creo que es interesante la idea de tener cada episodio hecho por cada personaje, de diferente género y moviéndose con la idea de que cada quien tiene una realidad diferente, cada verdad humana es diferente y el recuerdo de esa noche es diferente para cada uno”, añadió Anna Konkle.

Por su parte, Ken Jeong dijo que la producción los grababa todo el tiempo, incluso detrás de escena ya que creían que todo podía servir: “había muchas personas brillantes”.

“Yo era fan de la primera temporada, fue mi show favorito el año pasado The After Party primera temporada, que me invitaran a ser parte de la segunda temporada fue pura alegría, de verdad el mejor momento”, resaltó Jeong.

¿De qué trata la segunda temporada de la serie “The Afterparty”?

En la segunda temporada, una boda se arruina cuando el novio es asesinado y todos los invitados son sospechosos. El detective Danner (Haddish) regresa para ayudar a Aniq (Richardson) y Zoë (Chao) a resolver el misterio interrogando a miembros de la familia, amantes desventurados y socios comerciales, y escuchando el recuento del fin de semana de cada sospechoso, cada uno con su propia perspectiva y estilo visual.