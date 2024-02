“The Bad Batch”: llega la temporada final de la serie animada de Star Wars

“The Bad Batch” llega a su final con su tercera temporada – Foto: UnoTV

La tercera temporada de “The Bad Batch” marca el final de la serie de Star Wars. Michelle Ang, la actriz que le da voz al personaje de Omega, habló en exclusiva para Unotv.com sobre lo qué significó para ella el desenlace del programa animado que llegó este 21 de febrero a las pantallas mexicanas.

Llega a México la tercera temporada de “The Bad Batch”

Este miércoles, la plataforma de Disney+ estrenó los primeros tres capítulos de la temporada final de “The Bad Batch“, continuando directamente con la secuencia de hechos de la segunda temporada.

Hunter, Wrecker, Crosshair y Echo son cuatro clones defectuosos del ejército de la República que no fueron afectados por la Orden 66, en la que se le ordenó al Ejército Clon acabar con los Caballeros Jedi.

La protagonista es Omega, una niña clon que interesa enormemente al Imperio. La Fuerza Clon 99 debía mantenerla a salvo, pero el “Lote Malo” fracasa y es capturada. A partir de este punto comienza la tercera temporada de “The Bad Batch“.

Michelle Ang habla del fin de la serie de Star Wars

Michelle Ang, quien da voz a Omega, confesó que terminar la serie le provocó una sensación “agridulce“, aunque también reconoció que, al final de la serie, todo está cómo debería ser.

“Cuando leí el primer episodio de la temporada 3 no tenía la parte que esperaba ver, así que llevé mis preguntas conmigo mientras hacíamos la temporada. Y luego cuando terminamos, me quedé con la sensación de que todo es como debería ser”. Michelle Ang

En entrevista con Unotv.com, la actriz reconoció que, al ser nueva en el mundo del doblaje, se sintió como su personaje aprendiendo de todos los clones más experimentados.

“Yo era nueva en la grabación de voz porque soy principalmente actriz de live-action, así que se sintió como si todo fuera nuevo y aprendiera. Me alegré mucho al respecto, nos sentimos como familia y creo que eso es lo mismo que pasa con Omega y sus hermanos”, dice Michelle Ang.

En este sentido, la también actriz de The Taking of Deborah Logan reconoció que ha crecido junto con su personaje de The Bad Batch a lo largo de las tres temporadas que ha durado el show.

Michelle Ang habla de Star Wars

Michelle Ang también habló de cómo se unió al universo de Star Wars y reconoció que no era una conocedora ferviente de esta franquicia hasta interpretar a Omega en The Bad Batch.

“No sé si alguna vez podré ponerme al día con lo que le gusta a los fans, que tienen tanto conocimiento. Eso es lo que me deja impresionada cuando asisto a convenciones. Son personas que, tal vez, cuyos padres crecieron con esto y luego fueron introducidos, por lo que lo han seguido durante tanto tiempo”. Michelle Ang.

La actriz reconoció que le gusta conocer a los fans de las películas y series. “Me alegra conocer a la gente y escuchar de cuánto conocimiento y emoción aportan del resto del universo”, remata.