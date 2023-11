The Cure cierra el Corona Capital 2023 con un show mágico en la CDMX… ¡con broche de oro!

The Cure es el acto final del Corona Capital 2023 – Foto: Cuartoscuro

The Cure bajó el telón en el Corona Capital 2023 con un show de más de dos horas y media. Con éxitos como “Boys don’t cry“, “Just like heaven” y “Friday I’m in love“, el grupo liderado por Robert Smith encontró el punto medio entre su estilo distintivo y la dosis ideal para un festival de música.

Unotv.com estuvo presente en el regreso de la legendaria británica a la Ciudad de México y te hacemos un recuento de los momentos más destacados desde el Autódromo Hermanos Rodríguez.

The Cure, el cierre perfecto para el Corona Capital 2023

No era viernes, sino domingo, cuando The Cure enamoró a chicos y grandes, nuevos y conocedores, en el Corona Capital 2023. Los niños con sus máscaras bailaron tanto como los adultos maquillados como Robert Smith.

Pareciera que Paul McCartney solo inauguró una seguidilla de presentaciones por parte de caciques de la música y, tres días después del exBeatle, el grupo punk por excelencia clausuró una semana mágica en la Ciudad de México.

Ver más A night like this… For always and ever is always for you. 🏙️🖤🏙️@thecure#CoronaCapital23 pic.twitter.com/r0RLHdLGJW — Corona Capital (@CoronaCapital) November 20, 2023

Aún con las bocinas retumbando con insolencia por un show vecino, la banda británica formada en 1976 hizo una declaración de amor a su público mexicano. No empezaron con los éxitos, hasta que el empalme hubiera terminado.

La curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez tuvo, por varios minutos, a The Cure, The Chemical Brothers, Pet Shop Boys y Major Lazer al mismo tiempo.

Ya fuera que algún ambicioso quisiera una rebanada de todo el pastel, el estandarte del rock alternativo sabía cómo complacer a todos. En el momento que llegaran, algo estaría pasando en el escenario.

La carta de amor de Robert Smith a México

No hubo necesidad de palabras en el Corona Capital 2023, pues The Cure dio cátedra de cómo hacer feliz con la música. Esperó a quienes estaban en otros escenarios sin dejar de satisfacer a los que llegaron desde antes de que cayera la luna.

Su presentación estaba pactada para durar dos horas y media y, aun así, quienes llegaron a las 22:45 (hora establecida para el inicio del show), se percataron de que el ritual ya había empezado.

Y quienes se salieron antes de la 01:15 del lunes 20 de noviembre (hora fijada para el fin del concierto), se dieron cuenta de que la congregación no terminó hasta que Robert Smith y compañía lo determinaran.

150 minutos no son suficientes, ni para los vampiros que salieron de día para alcanzar lugar en el Escenario Corona, ni para los príncipes de la oscuridad que se apropiaron de una fiesta que duró tres días. Ese fue el recado de amor de The Cure.

Ver más No es viernes, pero el público del Corona Capital 2023 está enamorado de The Cure. Compártenos tu outfit para ver a Robert Smith y compañía. #Corona #CoronaCapital #CoronaCapital2023 pic.twitter.com/lzpqG8G874 — Uno TV (@UnoNoticias) November 20, 2023

Así retumbó The Cure en el Corona Capital 2023

Veintiocho canciones es un saldo difícil de ver en un festival. Cualquier banda tendría suerte de tener una apertura de ese tamaño, pero The Cure no es cualquier banda, era el ápice del Corona Capital 2023.

Diez años antes, en el Foro Sol, Robert Smith y compañía dio un concierto de cinco horas que causó opiniones divididas. Para unos fue mucho tiempo, para otros solo una probadita para los que, entonces, eran casi cuarenta años de historia.

Una década después, la mítica agrupación encontró la virtud aristotélica. Muchas canciones para que no parezca que se han guardado algo y los éxitos necesarios para que nadie diga que el encanto fue excesivo.

Alone Pictures of you High A night like this Lovesong And nothing is forever Burn Fascination Street Charlotte sometimes Push In between days Just Like Heaven At Night Play for today A Forest Shake Dog Shake From the Edge of the Deep Green Sea EndSong Encore It can never be the same Want Painsong Disintegration Encore 2 Lullaby The Walk Friday I’m in love Close to me Why can’t I be you? Boys don’t cry

Ver más Solo un poquito de lo que se vivió con The Cure en el Corona Capital 2023 pic.twitter.com/FRrvDe3ONp — Valerio Benustelli (@fredy_guevara27) November 20, 2023

En un milagro más, The Cure subo conjuntar las canciones que popularizaron a una banda alternativa, así como los temas alternativos que hicieron experimentar a una banda de alcance masivo. En un oxímoron sólo equiparable a la Ciudad de México.

Un broche de oro para tres días de música y magia

Cuando había necesidad de bailar, todo el escenario principal del Corona Capital bailaba. Si tocaba turno de guardar silencio para una nueva canción como “And nothing is forever“, el espectador atendía con solemnidad.

Las canciones menos conocidas llegaron a los oídos nuevos y los himnos generacionales no tuvieron distinción para el impacto que tendrían.

El corazón latía con fuerza y los muchachos lloraban; se dormían con los ojos cerrados ante una canción de cuna. Caminaban desde la calle de la fascinación hasta el borde de un mar verde, aderezado por tintes blancos y rojos.

No fue una canción de amor la que The Cure tocó en el Autódromo Hermanos Rodríguez, fueron 28 y cada una estaba dedicada a los mexicanos que pagaron y no cualquier cantidad, por volver a ser punks. Siempre lo fueron, siempre lo serán.

De esta forma, la banda de Robert Smith culminó un fin de semana que también contó con la presencia de ídolos como Pulp, Blur, Noel Gallagher y Alanis Morrisette; todos ellos, escuderos de los reyes, guardados pacientemente como acto final.