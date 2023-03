The Dark Side of the Moon de Pink Floyd: mitos y curiosidades a 50 años de su lanzamiento

Es conocido como el parteaguas en la carrera de Pink Floyd. Foto: Getty Images

“The Dark Side of the Moon“, el octavo y tal vez el disco más icónico de la banda británica de rock progresivo, Pink Floyd, fue lanzado un día como hoy y, luego de 50 años de su llegada, sin duda marcó un antes y un después para el grupo, la música y la cultura pop.

No es cuestionable el éxito de este álbum, ya que se estima que ha vendido más de 50 millones de copias a nivel mundial, además de que, en primera instancia, permaneció 741 semanas consecutivas en las listas de Billboard de los 200 discos más vendidos en Estados Unidos.

Aunque, con las reediciones que el disco ha tenido con el paso de los años, ha aumentado su propio récord, al superar más de 900 semanas.

Sin embargo, su éxito a nivel comercial es un mero reflejo de su importancia y trascendencia que además de inspirar a otros artistas, incluso de distintos géneros, de cierta manera también ha llegado a tantas generaciones de personas que, con el paso de los años, han llevado a este disco hasta concebirlo como una especie de leyenda y pieza de culto.

Como suele suceder en estos casos, se han creado distintos mitos alrededor de éste, así como varias curiosidades que sin duda hacen que el disco, grabado en los estudios Abbey Road de Londres, por Richard Wright, Nick Mason, David Gilmour y Roger Waters, quienes integraban la banda en 1973, se mantenga tan presente en la cultura popular.

Mitos de “The Dark Side of the Moon”: ¿qué lo conecta con “El Mago de Oz” y “Alicia en el País de las Maravillas”?

Fue en la década de los 90 cuando comenzó a correr un rumor que señala que el disco de Pink Floyd tenía una conexión con la cinta de 1939, “El Mago de Oz”, dirigida por Victor Fleming y protagonizada por la ampliamente reconocida, Judy Garland.

Este fenómeno, conocido coloquialmente como The Dark Side of the Rainbow o The Dark Side of Oz, señala que supuestamente, los 10 temas que componen el álbum, se sincronizan con la película, produciendo lo que sería una nueva versión de ésta.

Algunos seguidores del grupo y de la adaptación cinematográfica de la novela escrita por Lyman Frank que han llevado a cabo el experimento, resaltan que en efecto, varias escenas de la película se empatan con las canciones, como cuando Dorothy viaja a Oz a través del torbellino, o un momento en el que comienza a correr y se alcanza a escuchar el verso: No one told you when to run, que se encuentra en la canción, “Time“.

Algo parecido sucede con la versión animada de “Alicia en el País de las Maravillas“. Conocido como The Dark Side of Alice o The Dark Side of Wonderland. Prácticamente sucede lo mismo, al dejar correr el disco, junto con las escenas del filme de Disney de 1951.

Las melodías también parecen haberse hecho para momentos como cuando Alicia cae por el hoyo, mientras sigue al conejo o al momento de conocer al Gato de Cheshire, con la canción Brain Damage y la frase: The lunatic is on the Grass.

De hecho, un autocinema de la Ciudad de México realizó una función especial de “The Dark Side of Alice” en 2013, donde el disco fue puesto en dos ocasiones, ya que la duración del filme es superior.

Aunque estos experimentos forman parte importante del mito alrededor de “The Dark Side of the Moon”, ninguno de los integrantes del grupo han confirmado de que exista una conexión real con las cintas ni que durante la producción hayan influido de cierta manera, destacó Alan Parsons, encargado de la ingeniaría de sonido del disco.

“The Dark Side of the Moon”, ¿cuáles son algunas de sus curiosidades?

El álbum conceptual de Pink Floyd, a grandes rasgos, se enfoca en temas como la avaricia, el envejecimiento, el significado de la vida, así como el miedo a la muerte y obviamente, a las enfermedades mentales, algo común en sus producciones por el caso de Syd Barrett, anterior cantante del grupo y su condición tras el consumo de distintas drogas.

Entre las curiosidades alrededor de esta producción musical encontramos:

La portada del álbum presenta un prisma que descompone la luz en un arcoíris. La idea de la portada fue de Storm Thorgerson y la fotografía fue tomada por Hipgnosis

El sonido de los latidos del corazón en Speak to Me, fue grabado por Roger Waters en la habitación de un hospital mientras visitaba a su esposa embarazada

en la habitación de un hospital mientras visitaba a su esposa embarazada En “Time“, se escucha el sonido de un despertador. Se trata de uno de la marca EMI, la misma compañía discográfica que lanzó el álbum

“Money” fue el primer éxito comercial de Pink Floyd en Estados Unidos, alcanzando el puesto número 13 en las listas de éxitos

en Estados Unidos, alcanzando el puesto número 13 en las listas de éxitos “Us and Them” presenta un saxofón interpretado por el músico de jazz, Dick Parry, quien también tocó en la canción “Money“

El álbum fue remasterizado en 2011 por James Guthrie, quien también trabajó en la grabación original del álbum

También en ese año, Pink Floyd lanzó una edición especial del álbum llamada “Immersion“, que incluía varias pistas inéditas y grabaciones de sesiones de estudio

lanzó una edición especial del álbum llamada “Immersion“, que incluía varias pistas inéditas y grabaciones de sesiones de estudio “Dark Side of the Moon” ha sido versionado y reinterpretado por muchos artistas, incluyendo a Dream Theater, Foo Fighters, Phish, The Flaming Lips y Easy Star All-Stars, grupo de artistas de reggae, que lanzó el “Dub Side of the Moon“

A mediados de enero de este año, Pink Floyd anunció una reedición conmemorativa por los 50 años de “The Dark Side of the Moon”, mientras que, por su parte, el exintegrante y cofundador del grupo, Roger Waters, señaló que volverá a grabar el disco por su propia cuenta, ya que señala que el mensaje que quiso expresar, no se captó por completo en 1973.