‘The Girls on the Bus’: la serie que llega como “anillo al dedo” por las Elecciones de EU

“The Girls on the Bus”, una serie ideal en año electoral – Foto: UnoTV

México y Estados Unidos enfrentarán elecciones presidenciales en 2024. En medio de ese contexto, llega “The Girls on the Bus“, una serie que sigue a cuatro mujeres periodistas que cubren a los aspirantes a la Casa Blanca. En entrevista con Unotv.com, el actor Scott Foley, asegura que este show llega justo a tiempo con la situación política de su país.

“The Girls on the Bus” encaja en tiempos electorales, según Scott Foley

Scott Foley, quien aparece en “The Girls on the Bus“, aseguró que la serie encaja perfectamente con el año de elecciones presidenciales, sobre todo para alejar al público de las insistentes noticias duras al respecto.

“Creo que encaja perfecto, ¿sabes? Con suerte, creo que será una forma extraña de alejarnos de todo ese rumoreo y conversaciones de política en las noticias”. Scott Foley

El también actor de “Scandal” describió a este show, el cual llega a Max este 14 de marzo, como una comedia ligera sobre un grupo de mujeres que encuentra una nueva “familia” alrededor del mundo de la política.

¿Qué puede esperar el público mexicano sobre esta serie?

A raíz de su conversación con Unotv.com, Scott Foley se enteró de que México también encarará un proceso electoral presidencial de cara al próximo 2 de junio.

Al respecto, el intérprete reconoció que los espectadores mexicanos, que fungirán como votantes a mitad de año, podrán ver “The Girls in the Bus” sin el miedo de encontrarse con un show denso sobre política.

“No es un retrato factual, sino uno completamente ficcional sobre las elecciones en general“, dice el actor, quien también precisó que todo el público podrá verse reflejado con la serie, sin importar su preferencia política.

“Hemos perdido el hecho de que, tanto nosotros como ustedes, son un solo país. Aunque existen la izquierda y la derecha, y el centro y la izquierda. Centro y derecha, todos somos un solo país”, aseveró Scott Foley.

El mensaje de Scott Foley a México por “The Girls on the Bus”

Desde el inicio de su conversación con Unotv.com, Scott Foley se mostró entusiasmado sobre México. “Amo su gente. Me encanta, me encantan sus peleadores. Oh Dios mío. No hay nada como un boxeador mexicano“, expresó.

“He sido muy afortunado de tener algunos programas exitosos en México, y espero que este también lo sea. Este es un programa realmente atractivo con un elenco atractivo en un año electoral que gira en torno a la política. Así que espero que la gente se sume, eso me gustaría”. Scott Foley

Finalmente, el histrión reconoció que se sintió cómodo en esta serie con una visión femenina del periodismo. Por otro lado, hizo un llamado para que productos de este tipo respeten la opinión de todos, sin importar cual sea.

Los dos primeros episodios de “The Girls on the Bus” llegaron a México este jueves 14 de marzo, a través de la plataforma de Max (antes HBO Max).