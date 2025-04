The Hives: “Somos la última banda de rock humano sin IA”

GENERANDO AUDIO...

The Hives. Foto: Dean Brandshaw

En un mundo donde la inteligencia artificial comienza a dominar la música, The Hives se autoproclaman como la última banda de rock analógico. En una entrevista con Unotv.com reciente, Pelle Almqvist y Vigilante Carlstroem hablaron sobre su nuevo álbum, “The Hives Forever, Forever, The Hives”, su relación con México y su lucha contra lo que llaman el “deepfake del rock”.

Un álbum con esencia Hives

“The Hives Forever, Forever, The Hives” es una inyección de energía pura que, según Almqvist, está influenciada por sus propios discos anteriores y por la esencia del punk y el rock and roll de los 50 y 60. “Queríamos canciones con estructuras más largas, pero con la misma intensidad”, explicó el vocalista.

El disco contó con la colaboración de Pelle Gunnerfeldt en la producción, Mike D de Beastie Boys y algunos consejos de Josh Homme. “Gunefeldt pasó meses en esto, Mike D días y Josh unas horas”, bromeó Almqvist. “Pero tener a Mike D en el estudio nos puso nerviosos en el buen sentido. Fue como recordar lo importante que es esto”.

Una banda con corazón mexicano

The Hives han demostrado en más de una ocasión su amor por México, y este disco no fue la excepción. La banda decidió lanzar la portada y el video de su nuevo álbum en el país, reforzando su conexión con su público mexicano. “Es mi lugar favorito para tocar”, confesó Carlstroem. “México ama a The Hives y nosotros los amamos a ustedes de vuelta”.

Su afinidad con la cultura mexicana también se reflejó en sus palabras favoritas en español: “para siempre” y “al pastor”. “Al pastor para siempre”, remató Almqvist entre risas.

El último bastión del rock humano

Con la música dominada por los algoritmos, la banda sueca se ve a sí misma como la última resistencia del rock auténtico. “Somos la última banda de rock humano que no usa inteligencia artificial”, aseguró Almqvist. “Las demás bandas son deepfake de rock, y estamos aquí para luchar contra eso”.

Esta rebeldía se plasma en “Enough Is Enough”, un sencillo cargado de rabia y poder que, según Almqvist, es un grito contra la polarización actual. “Todo el mundo está discutiendo por todo y la primera línea de la canción lo dice claro: ‘everyone’s a little f***ing bitch'”.

Con “The Hives Forever, Forever, The Hives”, la banda reafirma su lugar en el rock, demostrando que, en una era dominada por la tecnología, la actitud y la energía en vivo siguen siendo insustituibles.