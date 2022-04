Todo lo que debes saber de “The Northman”, la película que asombró a Alfonso Cuarón

“The Northman”, dirigida por Robert Eggers, es una historia vikinga de venganza que impactó a Alfonso Cuarón / Foto: AFP e Instagram (@thenorthmanfilm)

“The Northman“, cinta dirigida por Robert Eggers, llegará a las carteleras mexicanas el 14 de abril 2022, consumando el estreno de una de las películas más esperadas del año, sobre todo porque el ganador del Oscar, Alfonso Cuarón, quedó fascinado al verla.

¿Qué dijo Alfonso Cuarón sobre “The Northman?

El director mexicano ganador del Premio Oscar a Mejor Director en dos ocasiones, Alfonso Cuarón, confesó que “estaba asombrado” luego de ver “The Northman“. “Yo sentía, más que nada, curiosidad. Es como si esos elementos fueran tan naturales como el clima”, señaló en un artículo para The New Yorker.

“Cada encuadre está cargado con los elementos temáticos de toda la película (…) Debo decir que es muy compleja, es muy complicado lo que (Eggers) hace”. Alfonso Cuarón

¿De qué trata “The Northman”?

Se trata de una ficción ambientada en la Islandia del siglo X, donde un príncipe vikingo emprende un camino de venganza en contra de los responsables de la muerte de su padre. Toma de base la leyenda secular de Amleth, que a su vez inspiró la tragedia “Hamlet” de William Shakespeare.

¿Quiénes son las estrellas que conforman el elenco?

Alexander Skarsgard como Amleth

como Amleth Anya Taylor-Joy como Olga

como Olga Björk como Seeress

como Seeress Willem Dafoe como Heimir The Fool

como Heimir The Fool Ethan Hawke como El Rey Aurvandill

como El Rey Aurvandill Nicole Kidman como La Reina Gudrún

Comparan a esta película con “Apocalipsis Ahora”

Robert Eggers, director de otras cintas como “The Witch” y “The Lighthouse“, es conocido por ser un cineasta con una forma extrema de ver el cine. Para la creación de “The Northman” escribió el guion con el poeta islandés Sjón y grabó esta superproducción en 87 días.

El actor Ethan Hawke elogió al cineasta de “New Hampshire” por su forma de trabaja e incluso comparó su “pasión y valentía” con Francis Ford Coppola, director de “El Padrino” y “Apocalipsis Ahora“.

“He pasado mi vida preguntándome: ‘¿Alguna vez llegaré a estar en un set que se sienta como ‘Apocalipsis Ahora’?’ Ya sabes, alguien lo está intentando. Tienen las pelotas, el orgullo y la arrogancia para decir: ‘Quiero hacer una obra maestra. Voy a escribir una película sobre vikingos con un poeta islandés. Y filmarlo de una manera que nunca antes se haya coreografiado una película'”. Ethan Hawke

Las condiciones extremas para filmar “The Northman”

Anya Taylor-Joy, actriz que volvió a trabajar con Eggers después de su rol protagónico en “The Witch“, se mostró contenta tras participar en una grabación de condiciones tan extremas e intensas como lo fue la filmación de “The Northman“.

“Me veía demente. Tan exasperantemente alegre. Los dobles de riesgo decían: ‘¿Podemos salir del agua ahora?’. Y yo estaba como: ‘¡Esto es increíble! ¡Naturaleza! ¡Estamos afuera! ¡Podemos hacer arte!'” Amya Taylor-Joy

Como parte de la filmación de la cinta producida por Focus Features, la actriz de ascendencia argentina reveló que tan sólo de ver sus escenas en “The Northman” la hacía helarse, pues grabó en la intemperie con un atuendo ligero, pero confesó que se aceptó contenta a estas condiciones porque ya había trabajado con este staff.

La rutina de entrenamiento de Alexander Skarsgard para ganar 10 kg de músculo

Otro de los actores que se sometió a un régimen intenso de preparación fue el protagonista Alexander Skarsgard, quien debió ejercer un arduo entrenamiento para ganar 10 kilogramos de masa muscular, pues su personaje es un guerrero despiadado.

De acuerdo con Jacked Gorilla, Skarsgard realizó ejercicios que iban variando dependiendo del día de la semana, pero realizaba circuitos combinando distintos ejercicios para obtener mejores resultados y tener un trabajo más completo. Ésta fue la rutina del actor:

Jogging : 10 minutos

: 10 minutos Sprints : 6 sets de 1 minuto

: 6 sets de 1 minuto Max Sprints : 1 minuto

: 1 minuto Sprint estacionario: 1 minuto

Workout 1 Workout 2

Bear Crawls: 5 sets de 1 minuto

Deadlift (4 sets)

Set 1: 12 reps

Set 2: 8–10 reps

Set 3: 6 reps

Set 4: 12 reps (serie pirmaidal)

Pull-Ups (4 sets)

Set 1: agarre abierto, repeticiones máximas



Set 2: agarre cerrado, repeticiones máximas

Set 3: agarre abierto, repeticiones máximas

Set 4: agarre cerrado, repeticiones máximas

Remo con mancuernas alternado: 3 sets de 20 repeticiones

Kettlebell Swing: 3 sets de 15 repeticiones

Levantamiento lateral con mancuernas: 4 sets de 12 repeticiones

Plank frontal en balón medicinal: 4 sets de 1–2 minutos Bear Crawls: 5 sets de 1 minuto

Press de banca (4 sets)

Set 1: 12 repeticiones

Set 2: 8–10 repeticiones

Set 3: 6 reps

Set 4: 12 repeticiones (set piramidal)

Dips (4 sets)

Set 1: agarre abierto, repeticiones máximas



Set 2: agarre cerrado, repeticiones máximas

Set 3: agarre abierto, repeticiones máximas

Set 4: agarre cerrado, repeticiones máximas

Press de banca con mancuernas inclinado: 3 sets de 20 repeticiones

Extensión overhead para tríceps con mancuernas: 3 sets de 15 repeticiones

Chest Flyes: 4 sets de 12 repeticiones

Plank frontal en balón medicinal: 4 sets de 1–2 minutos

¿Problemas en el paraíso?

A pesar de que “The Northman” es una de las cintas más anticipadas del año, Robert Eggers expresó para The New Yorker que la filmación de esta película tuvo varias complicaciones e incluso dejó en tela de juicio que vuelva a trabajar en una producción así en el futuro.

“No estoy seguro de volver a hacerlo (…) incluso si eso significa no hacer una película así de grande otra vez. Me encantaría hacer una incluso más grande. Pero, sin control, no estoy seguro” Robert Eggers

“The Northman” tendrá una duración aproximada de 135 minutos y es la primera película del estadounidense que no fue realizada por la productora independiente A24, razón por la cual Eggers estaría considerando no volver a participar con estudios grandes para poder tener libertad creativa.