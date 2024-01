¡Hay chamba! The Smashing Pumpkins buscan guitarrista, corre o te ganan el lugar

The Smashing Pumpkins no mencionó fecha de cierre. FOTO: AFP

Para todos los que se saben la de chambear, pero no tienen trabajo y son amantes de la música, el rock alternativo, grunge, indie y seguidores de The Smashing Pumpkins, ya se les hizo en este 2024, la banda está buscando un guitarrista que se una a sus filas.

Como lo leíste, la banda legendaria de Chicago está en la búsqueda de un guitarrista adicional que se sume a la agrupación y están pidiendo demos.

¿Podrías ser un integrante en The Smashing Pumpkins?

En efecto, la banda que inició su historia en 1988 (no en 1979) en Chicago, publicó a través de redes sociales que buscan a un guitarrista adicional y abrieron el proceso a todos los que se encuentren interesados.

Así que no importa si eres profesional, amateur o aprendiste de manera empírica, lo que importa es que te apliques y mandes lo que sabes, considera que debes enviar tu material musical y su información curricular.

Pero el tempo es vital, porque el proceso seguirá abierto hasta que la banda estadounidense encuentre al indicado apegado a su proyecto y que rasque la guitarra con la energía que ellos proyectan en el escenario y sí, están buscando a su guitarrista, al menos desde el pasado 5 de enero.

“The Smashing Pumpkins are in search of an additional guitarist. The application process is open to anyone who might to be interested. Applicants mate submits a resume and related material to: SPGuitar@redlightmanagement.com”. @SmashingPumpkin

Ver más pic.twitter.com/9cRmUWMeUj — The Smashing Pumpkins (@SmashingPumpkin) January 5, 2024

La salida de Jeff Schroeder

The Smashing Pumpkins sigue su viaje musical en este 2024 a pesar de la salida del guitarrista Jeff Schroeder el pasado octubre de 2023.

Sabemos que después de haber estado con The Lassie Fundation, Jeff Schroeder vio como a su nueva familia a The Smashing Pumpkins y finalizó su ciclo con ellos luego de 16 años.

En una remembranza sobre su ingreso a la banda reconocida por canciones como “Zero”, “Rhinoceros” o “Today”, Jeff comentó que ingresó cuando trabajadaba en su tesis de doctorado en la UCLA sobre literatura comparativa cuando un amigo le nevió un mensaje diciéndole que The Smashing Pumpkins estaban buscando guitarrista.

Al ser seguidor de la música de la icónica banda fue a la audición y se quedó en un camino que consideró fue una de las mejores decisiones que tomó en su vida.

Mencionó que fue difícil salir de la banda, pero necesitaba espacio para explorar un camino ligeramente diferente.

Agradeció a Billy Corgan, Jimmy Chamberlin, James Iha y a Jack por ser maravillosos compañeros y amigos.