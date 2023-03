The Weeknd lanza primer disco en vivo desde el SoFi Stadium

“Live at SoFi Stadium” es su primer álbum en vivo. | Foto: Getty Images.

The Weeknd lanzó este viernes su primer álbum en vivo llamado “Live at SoFi Stadium” en el cual el cantante narra la aventura de las dos noches que el cantante tuvo en noviembre de 2022 en el famoso estadio de Los Ángeles.

El “Live at SoFi Stadium” consta de una colección de 31 canciones, entre las que se encuentran algunos de sus más grandes éxitos, incluidos: “Wicked Games”, “Kiss Land”, “Starboy”, “Can’t Feel My Face”, “Save Your Tears”, ” Die For You”, “Blinding Lights”, entre otros.

Este primer álbum en vivo de The Weeknd es producido por el mismo Abel y Mike Dean y es un complemento de su reciente especial de HBO “Live at SoFi Stadium”.

Sin embargo, esta no es la única buena noticia del famoso cantante, y es que, este 2023 se perfila, según Billboard, como un año ocupado para The Weeknd, quien está programado para hacer su debut en la serie en la serie de HBO “The Idol”, además de encabezar su primer largometraje, donde también es coguionista y coproductor ejecutivo junto al director Trey Edward Shults, y la actriz Jenna Ortega quien será coprotagonista y también productora ejecutiva.

Estas noticias se suman a la reciente sorpresa que dieron The Weeknd y Ariana Grande quienes presentaron un remix de su exitoso sencillo de 2016 “Die For You”, colaboración número cuatro de la pareja, luego del remix de 2021 de “Save Your Tears, ” así como su participación en su sencillo de 2014 “Love Me Harder” y “Off the Table” del álbum más reciente de Ari, “Positions” .