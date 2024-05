“Tiene un secreto con el diablo”: Enrique Guzmán habla de su encuentro con Silvia Pinal

Enrique Guzmán habla de su encuentro con Silvia Pinal. Foto: Cuartoscuro

Enrique Guzmán habló sobre su reciente reencuentro con Silvia Pinal, su expareja, durante la boda de su nieta Giordana. El cantante aseguró que la primera actriz se encuentra “muy bien” y hasta bromeó diciendo que la famosa tiene un “secreto con el diablo”.

“Esa señora tiene un secreto con el diablo, porque nos vamos a morir todos antes de que se muera la señora. La señora está muy bien. Me acerqué a saludarla, venía yo con mi esposa, era difícil”

Además, el intérprete de “Payasito” reveló qué fue lo que Silvia Pinal le dijo y cómo lo recibió en su casa luego de una relación distante entre ambos luego de la separación.

“Me dijo ‘cómo te pareces a Enrique Guzmán’. Dije yo, ‘pues sí’. Me dijo ‘hace mucho que no venías por aquí’ y yo así ‘pues sí, desde la última vez que me sacaste de aquí’”.

Asimismo, el famoso, envuelto en polémica con su nieta Frida Sofía por presunto abuso sexual, dijo que le da alegría tener un reencuentro con la madre de sus hijos.

“Estoy muy contento de haberme acercado a la familia Pinal de alguna manera”.

Guzmán confesó que luego de la tormentosa relación con Silvia Pinal, por el momento tiene una relación “muy suavecita”. Consideró que la llamada última diva del cine mexicano vive de “otra manera”

“Mi relación con ella está muy suavecita, muy bien, muy tranquila. A lo mejor es su carácter que ahora ha cambiado. Vive de otra manera Silvia”

“El niño no se parece”: Enrique Guzmán habla de la paternidad de Apolo

En entrevista con el programa “Todo para la mujer”, Enrique Guzmán también habló de la más reciente polémica familiar, la paternidad de Apolo. De acuerdo con el cantante, su hijo Luis Enrique se dio cuenta de que la madre del pequeño le había sido infiel.

Además, dijo que el menor, quien se dijo era el heredero de Alejandra Guzmán, no se parecía a Luis Enrique Guzmán.

“No es delicado. El niño (Luis Enrique Guzmán) descubrió que la señora le había puesto el cuerno. El niño no se parece a él y se da cuenta y ya. No pasa nada. Ya saldrá el papá por ahí a dar las gracias, supongo yo”.

La paternidad de Luis Enrique fue puesta en duda por el famoso, luego de que diera a conocer un resultado que marcaba que no era el padre del menor. Tras la noticia, Mayela Laguna, madre de Apolo, aseguró que su hijo era un Guzmán.