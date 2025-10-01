Tilly Norwood: la bella actriz generada con IA que enciende el debate en Hollywood

GENERANDO AUDIO...

Tilly Norwood, actriz hecha con IA. Foto: Reuters

Tilly Norwood es una actriz de piel clara y cabello castaño generada con inteligencia artificial (IA) que se convirtió en tema de debate en la industria del entretenimiento, específicamente con parte del gremio de Hollywood. Su creadora, la productora y actriz Eline Van der Velden, explicó durante un panel en Suiza que el personaje es “una obra de arte” y no un reemplazo de actores reales.

De hecho, Norwood ya tiene su cuenta en X e Instagram donde se presenta como una aspirante a actriz. Según Van der Velden, incluso algunos agentes comerciales mostraron ya su interés en representarla, y en los próximos meses se anunciará con qué agencia firmará.

Tilly Norwood, ¿al nivel de Scarlett Johansson?

La empresa de Van der Velden, Particle6, busca que Tilly Norwood alcance el nivel de figuras como Scarlett Johansson o Natalie Portman. Además, aseguró que la inteligencia artificial puede ser una herramienta para reducir costos de producción y democratizar la creatividad. “La gente no debe limitarse por un presupuesto, y es por eso que la IA puede ser positiva”, señaló.

La actriz virtual ya apareció en una breve escena y forma parte de un plan más amplio que busca explorar las posibilidades de la inteligencia artificial dentro del cine y la televisión.

Actriz generada con IA. Foto: Reuters

Reacciones en contra de la actriz generada con IA

El lanzamiento de Tilly Norwood no pasó desapercibido. Actores y actrices de Hollywood criticaron duramente la iniciativa, pues recordaron que el uso de la IA fue uno de los puntos más delicados en las huelgas de guionistas y actores en 2023.

Melissa Barrera, protagonista de “Scream“, pidió boicotear al agente que decida representarla: “Qué asco, capten el ambiente”, escribió en Instagram. Mara Wilson, recordada por su papel en “Matilda” (1996), cuestionó que se usaran rasgos de mujeres reales para crear a Tilly sin ofrecerles trabajo.

Arte o amenaza laboral

Ante las críticas, Van der Velden defendió su proyecto como una propuesta artística que busca abrir debate. En una publicación extensa en el Instagram de Tilly, escribió:

“Ella no es un reemplazo para un ser humano, sino una pieza creativa, una obra de arte. Como muchas formas de arte antes de ella, provoca conversación, y eso ya muestra el poder de la creatividad.” Eline Van der Velden, productora y actriz

Un fenómeno en crecimiento

El uso de inteligencia artificial en la industria creativa no es nuevo, pero cada vez genera más polémica. Este mismo verano, la banda virtual The Velvet Sundown superó el millón de oyentes en Spotify, y en agosto la revista Vogue incluyó en sus páginas un anuncio con una modelo generada digitalmente.

El caso de Tilly Norwood confirma que la IA podría seguir ganando espacio en el mundo del entretenimiento, aunque no sin enfrentar resistencia por parte de Hollywood.