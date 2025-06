¡Tim Burton se apareció en un panteón en México! Ofreció master class

GENERANDO AUDIO...

Tim Burton ofreció una Master Class en un panteón. Foto: David Rubí

Al más puro estilo de una fantasía sacada de su cabeza, como si se tratara de uno de sus escenarios que oscilan entre los muertos y los vivos. Pero en carne viva y a todo color, el panteón civil Dolores de la Ciudad de México, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo sirvió para una master class muy particular: Tim Burton habló entre los muertos, de cómo dar vida en la pantalla.

Un reducido grupo de invitados especiales y creadores de contenido, además de la prensa, fueron los testigos de esta plática en la que el creador de cintas como Beetlejuice habló sobre su proceso creativo e incluso comentó sobre el papel que han jugado los cementerios en sus productos.

[TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Bruce Willis reaparece: las imágenes íntimas que revelan su día a día en familia]

“Encontraba los cementerios realmente tranquilos, llenos de paz y muy creativos, eran un lugar al que iba a pensar, a pensar acerca de una idea, es muy emociónate son fríos y espirituales y muy fuertes para mi vida creativa”, aseguró el creador de películas como “La leyenda del jinete sin cabeza”. Aunque para muchos es de pensarse entrar a los cementerios, para él ir de noche o de día siempre era bueno, “es mucho más emocionante y terrorífico de noche, pero de día es quiero y tranquilo, por eso disfrutaba ir en ambos horarios”, agregó Tim Burton al verse rodeado de tumbas.

También habló sobre la importancia de considerarse diferente, asumirlo y desde esa postura crear algo interesante, más allá de permitirle a los otros hacer mella en las emociones por sus comentarios: “Si te sientes diferente, que no encajas en tu mundo, en tu escuela, o donde sea, pienso que muchos chicos se sienten así, es sentirse como “algo”, nunca me sentí único en esa forma, me sentía muy fuerte”.

Tim Burton está en México. Foto: David Rubí

La lluvia se hizo presente para darle un toque aún más melancólico al evento, por lo que cuestionó a los asistentes si querían seguir la plática, a lo que respondieron que sí. Y el cineasta solo dijo: “Gran público, ¿eh? Me encanta”.

El creador del joven manos de tijera visita la capital del país como parte de la inauguración de “Tim Burton: El Laberinto” una exposición que abre próximamente y la que les presentaremos los detalles en la multiplataforma de Uno TV.