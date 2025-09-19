Tim Burton y Monica Bellucci anuncian su separación tras dos años de relación

GENERANDO AUDIO...

Tim Burton y Monica Belluci decidieron tomar caminos separados. Foto: AFP

El director Tim Burton y la actriz Monica Bellucci anunciaron este viernes su separación a través de un comunicado difundido por la agencia AFP.

“Con mucho respeto y profundo cariño mutuo, Monica Bellucci y Tim Burton decidieron separarse”, señalaron en el texto conjunto.

El director de “El joven manos de tijera” y “La leyenda del jinete sin cabeza” conoció a la actriz de “Misión Cleopatra” e “Irreversible” en el festival Lumière, en Lyon, Francia, en octubre de 2022. En esa ocasión, Bellucci entregó a Burton un galardón honorífico por su trayectoria.

Tim Burton y Monica Bellucci, una relación personal y artística

Desde entonces iniciaron una relación que también se trasladó al plano profesional. Ambos colaboraron en “Beetlejuice Beetlejuice”, secuela de la comedia de terror que Burton estrenó en 1988. La cinta, presentada en la Mostra de Venecia en 2024, tuvo a Bellucci en el papel de Delores, una criatura vengativa con toques de Frankenstein.

El filme se convirtió en un éxito en Estados Unidos al recaudar cerca de 300 millones de dólares.

La pareja fue vista en julio de 2024 en el festival de cine de Giffoni, en el sur de Italia, donde Burton presentó la segunda temporada de “Merlina”, serie de Netflix que produce y de la que dirigió algunos episodios. La ficción inspirada en la familia Addams se mantiene como la producción en inglés más exitosa de la plataforma y la segunda más vista en general, después de “El juego del calamar”.

Pasado sentimental de Burton y Bellucci

Antes de su relación con Bellucci, el cineasta estadounidense mantuvo una larga unión con la actriz británica Helena Bonham Carter, con quien tuvo dos hijos y se separó en 2014.

Por su parte, Bellucci estuvo casada durante 14 años con el actor francés Vincent Cassel, padre de sus dos hijas.

¿Que respondieron sobre su separación?

De momento, la actriz no ha publicado nada sobre su separación en sus redes sociales, mientras que el director solo se limitó a colocar una historia en su Instagram de su perrito Levi con un conejo.