¿Quién es Timothée Chalamet, actor de “Call me by your name” y “Dune”?

Timothée Chalamet actualmente tiene 27 años. Foto: Getty Images

Timothée Chalamet es un actor estadounidense con ascendencias francesas, judías y rusas, quien ganó popularidad y el reconocimiento de la crítica tras protagonizar la cinta “Call me by your name”, la cual le dio su primera nominación al Oscar en 2018, de ahí en adelante, su carrera despuntó hasta protagonizar un gran blockbuster como “Dune”, la lado de Zendaya. Por lo que repasamos su carrera dentro del cine y la televisión.

El actor es una de las jóvenes promesas en Hollywood. Foto: Getty Image

¿Quién es Timothée Chalamet?

Timothée Chalamet nació el 27 de diciembre de 1995 en Nueva York, creció en Manhattan, y es hijo de una agente de bolsa y bailarina estadounidense llamada Nicole Flender, y de un editor francés de UNICEF de nombre Marc Chalamet. Además también su hermana Pauline también es actriz.

En su niñez participó en varias obras de teatro, para después estudiar Interpretación en La Guardia High School of Music & Art and Performing Arts, donde hizo sus pininos como rapero con el nombre de Lil’ Timmy Tim junto con otro joven actor, Ansel Elgort.

Su carrera en la televisión y el cine

En su adolescencia participó en series como “Ley y Orden”, “Royal Pains” o “Homeland”, esta última le dio proyección para que los directores de películas pusieran el ojo en él.

En el cine debutó con la cinta “Hombres, Mujeres y Niños” (2014) para después participar en “Interstellar” y al año siguiente logró su primer protagónico en “One And Two” (2015), mismo año donde estuvo en la comedia navideña “Navidades, ¿Bien o En Familia?”.

Pero su gran salto a la fama ocurrió en 2017 cuando protagonizó “Call me by your name”, que le trajo reconocimiento internacional y varias nominaciones, como en los Oscar, en la categoría de Mejor Actor en 2018.

También en 2017, el actor neoyorquino apareció en “Lady Bird”, al año siguiente participó en el drama “Beautiful Boy” y un año después fue dirigido por Woody Allen en “Día de lluvia en Nueva York”, la cual estuvo protagonizada por Selena Gomez.

En 2019, Chalamet también interpretó al rey inglés Enrique V en “The King” y salió en la nueva versión de “Mujercitas”. Para 2021 estrenó “Dune”, la cual aún le quedan por estrenar dos cintas más; además salió en “La crónica francesa” y en la cinta de Netflix “No mires arriba”, al lado de Leonardo DiCaprio.

El año pasado participó en la película “Hasta los huesos”.

Próximos proyectos de Timothée Chalamet

En la actualidad prepara “Willy Wonka”, “Dune: Parte Dos” y “A Complete Uknown”, donde Chalamet interpretará a Bob Dylan.