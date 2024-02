Timotheé Chalamet se pone una máscara de luchador en su visita a México

Timotheé Chalamet estuvo en México promocionando “Dune 2”. Foto: AFP

Timotheé Chalamet visitó la Ciudad de México para promocionar la segunda parte de la cinta “Dune” y durante un evento con fans se puso una máscara de luchador.

El actor francoestadounidense asistió a la alfombra roja de “Dune: part two” que se realizó en el Auditorio Nacional de la capital mexicana el día de ayer.

#TimothéeChalamet se puso la mascara que le di 😭🤩😭 no mmmmmmms te quiero mucho timothee Chalamet #mask #DuneMovie #DunePartTwo pic.twitter.com/wuUSszk0SZ — J.R. Choreño (Byulrae) (@JR_Choreno) February 7, 2024

El usuario de X, antes Twitter, publicó una serie de imágenes donde se ve al popular actor convivir con los fans y celebró que Chalamet se pusiera la máscara que le dio.

Timothée Chalamet visitó la Ciudad de México junto con Zendaya, Austin Butler, Florence Pugh, Josh Brolin y el director de la cinta, Denis Villeneuve para promocionar la cinta.

Ver más La arena estaba de bote en bote… 🎶



Timothée Chalamet se puso una máscara de luchador mexicano en el Fan Event de #Duna2. 🫶🏼🇲🇽 pic.twitter.com/G5JbxRYlBu — Spoiler Time (@ItsSpoilerTime) February 7, 2024

La máscara que le regalaron al actor podría ser del luchador mexicano Roberto González Cruz, mejor conocido como El Solitario.

El lunes pasado dieron una conferencia de prensa donde dieron pormenores de la segunda parte, la cual se podrá ver en cines el próximo 29 de febrero.

Timotheé Chalamet conoce a jugadores mexicanos

Al ser cuestionado sobre el futbol mexicano, el actor de Hollywood dijo que “la influencia futbolística de México es una locura. Vienen jugadores históricos franceses. Jugadores mexicanos que vienen a (jugar) a Francia como Ochoa. Claro, un jugador francés que vino a Tigres, André-Pierre Gignac, donde creo que se va a retirar. Así que el amor va en ambas direcciones”.

Ataquense. Timothée Chalamet hablando de los Tigres 😭💛 pic.twitter.com/AFCWQzAOMi — 𝒕 (@taaniacoe) February 7, 2024

Cuando se le cuestionó si le hubiera gustado dedicarse al futbol profesional, en lugar de hacer una carrera en la industria del cine, Chalamet reconoció entre risas que no tenía el talento para dedicarse al deporte profesional. “No soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente talentoso, no tengo tantas aptitudes, ni la fuerza necesaria… Es por eso”.

Por otra parte, compartió que además de Memo Ochoa, Rafael Márquez y “Chicharito” Hernández son los futbolistas mexicanos que tiene como referentes. “Rafa Márquez, porque jugó para los New York Red Bulls, pero también Ochoa, que jugó mucho en Francia. Chicharito, ya sabes”, finalizó el actor.