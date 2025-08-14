GENERANDO AUDIO...

Tini presenta su nueva serie “Quebranto”. Foto: Disney+.

Tini Stoessel presentó en el Museo Soumaya de la CDMX su nueva serie “Quebranto”, después de 10 años de haber dado a vida al icónico personaje de Violetta, ahora la argentina protagoniza una serie de drama y suspenso al lado de Jorge López y Martín Barba.

En esta historia, la actriz y cantante interpreta a Miranda, un personaje que busca la verdad sobre su pasado entre una serie de eventos que la harán tomar una decisión.

El regreso de Tini

Según compartió Tini, se alejó por muchos años de la actuación, pues deseaba dedicarse de lleno a su carrera como cantante y encontrar su camino.

“Necesitaba ese espacio (…), fue un desafío porque lo último que me vio haciendo la gente fue Violetta… Yo siempre supe que tenía ganas de volver a actuar“, dijo la exnovia de Sebastián Yatra.

“Quebranto” es un thriller dramático que explora identidad, familia, salud mental, traición y consecuencias. Un proyecto muy ajeno a lo que Tini había hecho y por el que tuvo que trabajar a fondo con el director, Bernardo de la Rosa.

“Me interesa mucho estudiar a las personas y cuándo agarramos al personaje, le creamos un pasado desde el que nació hasta cuando aparece en la serie. Así es como le dimos vida en el proyecto… Justificamos tantas cosas que ella hacía“, agregó la actriz.

Añadió que trabajar en México le generaba también mucha ilusión, pues le gusta mucho su cultura, comida y sobre todo su gente: “Espero volver a trabajar aquí”.

Tini “se vuelve a enamorar de la actuación”

La trama de “Quebranto” sigue a Miranda, interpretada por Stoessel, quien es una joven adoptada por una familia argentina que descubre que sufre de problemas de ansiedad, los cuales atribuye al desconocimiento de sus orígenes. Para enfrentar esta situación viaja a México, donde conoce a los Lara y todos sus secretos.

La actriz y cantante, reveló que “Quebranto” ‘fue un proyecto muy lindo’ para ella, sus compañeros y el director: “Me volví a enamorar de la actuación, de compartir de lo que sucede con los demás actores, hacer equipo constantemente… Estoy muy feliz”.

Tráiler

¿De qué trata la nueva serie de Tini?

La serie “Quebranto” cuenta la historia de Miranda (Stoessel), una joven adoptada por una familia argentina que, debido a la ansiedad que le provoca no conocer sus orígenes, viaja a México para investigar su pasado. Allí descubre secretos dolorosos y se infiltra en el núcleo de una organización criminal con la ayuda de Javier Lara (López) y la protección de Leo (Barba).

Pronto deberá elegir entre el perdón y el castigo, entre la luz y la oscuridad, y entre el amor de quien está dispuesto a morir por ella y el de quien está dispuesto a matar.

La serie está compuesta por seis episodios de 45 minutos y llegará a streaming el 15 de agosto.

Seguirá su camino por la música

Además de la actuación, Stoesse está enfocada en continuar su carrera en la música. Aunque colaboró con Christian Nodal en el sencillo “Por el resto de tu vida”, descartó trabajar con Ángela Aguilar en un futuro.

La realidad es que no la conozco, hoy en día si me parece que a la hora de colaborar con alguien me gusta la parte humana, tal vez en otro momento de mi vida podría darse, pero hoy estoy en otra búsqueda desde ese lugar”.