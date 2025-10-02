Le bajó a la fiesta y le metió al gym, Tito Double P rumbo al Latin Grammy

GENERANDO AUDIO...

Tito Double P acaba de lanzar “Criptonita”. Foto: David Rubí

En plena gira por el interior de la República como parte de su “Ay mamá Tour”, Tito Double P celebra que ganó dos Premios Juventud y compite por el Latin Grammy de Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea por “Incómodo”, sobre este tema el cantante de regional expresó que “ahí estamos nominados, yo con eso me siento ganador”.

Tras una larga gira por los Estados Unidos ahora disfruta de sus días libres para estar en casa acompañado de su familia, ya que reconoce que se había refugiado en la fiesta, pero ahora su régimen cambió.

“Ahorita estoy enfocado con la familia, el gimnasio, ahí me la paso, va mi mamá mucho a verme”, dijo el primo de Peso Pluma al reconocer que durante su estadía en la Unión Americana tomó mucho y anduvo “medio locote, terminé la gira como en mayo, en junio, en abril (sic.) ya me apliqué en bajarle a la fiesta y a todo”.

La relación de Tito Double P con Peso Pluma

Su relación con Peso Pluma fue clave para destacar en la carrera, primero como compositor de su primo y ahora como Tito, quien de forma rápida logró convertirse en un cantautor global.

“De compositor nomás de un día que brota, yo hacía música para mi, ahí en la casa, hasta que le grabo la canción a Hassan (nombre verdadero de Peso Pluma) y ahí se va”, recordó.

El reconocimiento como compositor

Para él también fue una sorpresa el reconocimiento que obtuvo con sus temas, pues lo incluyeron en las listas de los mejores “compositores a nivel mundial”, Tito Double P acepta que no disfruta mucho de la industria y sus compromisos, como hacer prensa o asistir a fiestas de celebridades, pero sí de crear música y conectar con sus fans.

Recordó que él apenas “sabía tocar la guitarra, componer la música, pero no sabía lo que había detrás, meterte a un estudio” y ahora se enamoró de esa faceta al punto que es su actividad favorita, pues cuando “no estoy trabajando, estoy en el estudio o estoy componiendo, se me alineó todo esto, y ya me di cuenta, pues esto es lo que tengo que hacer”.

Acaba de lanzar “Criptonita” que abre el camino a una nueva etapa en su música.