Tito Fuentes comparte el proceso que lleva. FOTO: Cuartoscuro

Ismael Fuentes de Garay, más conocido como “Tito” Fuentes, integrante de la banda Molotov, compartió en sus redes sociales una imagen donde mostró cómo quedó su rostro luego de la primera de 12 cirugías a las que ha sido sometido, tras haber estado en coma por un tiempo a causa de sus adicciones.

El guitarrista y vocalista de la banda compartió parte de lo que vivió y dejó un mensaje de reflexión sobre las consecuencias del consumo de drogas.

“En realidad estas heridas vienen de algo que no pude controlar y lo actué, lo que sentía, lo emocional, lo psicológico, de lo que es más fácil NO VER o NO HABLAR. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás?”. Tito Fuentes, músico de Molotov

Tito Fuentes abre su corazón y comparte su proceso

En su publicación, mostró su rostro con una gran cicatriz que cruza por debajo del ojo, un costado de la nariz y parte de la boca.

Fuentes mencionó que, debido a la drogadicción, sufrió daños en la nariz, la voz, la garganta e incluso en su carrera. Tras esta experiencia, subrayó la importancia de hablar cuando uno se siente mal.

“Salud Mental Party People, if you’re lonely u can talk to me tipo de vibra mai frens”. Tito Fuentes, músico de Molotov

“Así se puede llegar a ver el no hablar, el no cuidarse… así se ven también las heridas del corazón”, el músico agregó.

También lanzó una recomendación a sus seguidores.

“Cuiden su mente, cuiden su corazón, cuiden su cuerpo. Nada más es cuestión de atención y ponerse una chinga. Ánimo Mis Valientxs”. Tito Fuentes, músico de Molotov

En sus historias de Instagram aclaró que no hubo ninguna intención negativa con su publicación y explicó que se trataba de “mensajes de amor para sí mismo”. Asimismo, agradeció los mensajes de apoyo y buena vibra de sus fans.

“Espero que sientan el mismo bienestar al escribirlo y compartirlo que yo; a veces con eso basta. Gracias”. Tito Fuentes, músico de Molotov

Un proceso complicado para volver a los escenarios

FOTO: Captura titof

El músico ha compartido imágenes de su recuperación durante esta etapa de su vida, mostrando la evolución tras sus intervenciones.

El 7 de septiembre de 2025, en entrevista con Playboy México, Tito Fuentes relató que pasó por una autodestrucción silenciosa debido a las adicciones, que incluso lo llevaron a perforarse el rostro.

“Caí en adicción, alcoholismo, un montón de cosas muy destructivas, por no saber hablarlas o aterrizarlas. Entré en una autodestrucción silenciosa y me fui haciendo pedazos. Al final me sometí a cirugías… ya llevo 11. Me hice una perforación en la cara, mucha destrucción”.

Para avanzar, tomó la decisión de detenerse y cuidarse.

“Decidí frenar, cuidarme y dejarlo todo a un lado, ¿no? Dejando la banda, dejando la música”. Tito Fuentes, músico de Molotov

Durante su ausencia en Molotov, fue sustituido por el músico Jay de la Cueva, integrante de Fobia y Moderatto.

Cuando le preguntaron si existe la posibilidad de regresar, Fuentes fue claro:

“Sí, cien por ciento. Molotov, al final, es parte de mi vida. ¡Los conozco antes que a mi familia! Muchas creaciones y canciones mías, desde los 19 años, están ahí, y compartirlas en un escenario es maravilloso. Ese vaivén de energía… ¡uf!”. Tito Fuentes, músico de Molotov

En el Vive Latino 2025 en la Ciudad de México, tuvo una breve participación en el escenario junto a la banda. Los seguidores esperan su total recuperación para verlo de vuelta en los escenarios.