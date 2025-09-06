Tito Fuentes revela cómo sus excesos lo llevaron a una “autodestrucción silenciosa”

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP.

Tito Fuentes, vocalista de Molotov, reveló cuáles fueron los motivos por los que desapareció de la música y los escenarios. Durante una reciente entrevista con Play Boy, el músico y artista aseguró que sus adicciones y los malos hábitos lo llevaron a lo que llamó “una autodestrucción silenciosa”.

“Fue mucho rock and roll, mucho descuido. Al final, una consecuencia de mis actos”, dijo Fuentes al ser cuestionado sobre su distanciamiento de los reflectores.

“Llevaba 30 años en el acelere…”

Al ser cuestionado sobre “¿qué fue lo que pasó?”, Tito Fuentes aseguró, con dificultades en el habla, que “llevaba 30 años en el acelere, casi desde la prepa, sin cuidarme físicamente ni mentalmente”, y narró cómo sus adicciones influyeron en su actual estado de salud.

“Caí en adicción, alcoholismo, un montón de cosas muy destructivas, por no saber hablarlas o tener tiempo de aterrizarlas. Cuando me pasó eso, entré en una autodestrucción silenciosa y me fui haciendo pedazos”. Tito Fuentes, vocalista de Molotov

“Me hice una perforación en la cara, mucha destrucción. Y decidí frenar, cuidarme y dejarlo todo a un lado, ¿no? Dejando la banda, dejando la música”, declaró la voz de Molotov., quien aseguró que por consecuencia se ha sometido a 11 cirugías.

No obstante, Tito dijo que sí existe la posibilidad de regresar a la música junto a Molotov.

“Sí, cien por ciento. Molotov, al final, es parte de mi vida. ¡Los conozco antes que a mi familia! Muchas creaciones y canciones mías, desde los 19 años, están ahí y compartirlas en un escenario es maravilloso”. Tito Fuentes, vocalista de Molotov

“Ya no empato con muchos temas”

Aunque dijo que regresaría a Molotov y a la música, Fuentes se sinceró al decir que ya no comparte con muchos de los temas de la agrupación.

“Ya no empato con muchos temas… pero son cosas que la gente quiere ver: los temas viejos. Los hits. Los clásicos”, dijo.

Y agregó “me interesa generar cosas nuevas, es una fase a la que le tengo que dedicar menos energía. Pero volver al escenario, sí va a pasar”.

Tito Fuentes el artista

Tras años de excesos y mucho rock and roll, Fuentes dijo que ahora está enfocado en su parte artistica, por ello, actualmente se encuentra realizando una colaboración con Bankaool, que transformó los cuadros de Tito, inspirados en un profundo dolor, en un orgullo manifiesto por la mexicanidad.

“Busco otra extensión de mi expresión emocional en las artes. Por eso lo que hice con Bankaool ahora, con el Art Bank. Es una extensión más, como la música lo fue, esto también en la plástica lo es”. Tito Fuentes, vocalista de Molotov

Según el músico, su trabajo en las artes plásticas no está relacionado con la música, pero si son la forma en que canaliza lo que vivió durante su tiempo de excesos, así lo dijo al explicar una de sus obras:

“Es una extensión. Son diferentes. Esta, en particular, no tiene nada que ver. Tiene que ver con unos dolores de cabeza que me daban y que no podía explicar, que al final era una señal de que la adicción me estaba destruyendo… me estaba saliendo hueso por la cara y la única manera en la que podía explicarlo era dibujándolo. Muy gestual”.

Las declaraciones de Tito Fuentes se dan a días de la gira por los 30 años de Molotov, que tendrá lugar el próximo 18 de octubre en el Palacio de los Deportes.