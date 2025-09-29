GENERANDO AUDIO...

Gloria Estefan, Shakira y Jennifer Lopez. Foto: AFP

Bad Bunny será el artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl LX. El puertorriqueño hará historia como el primer solista latino en encabezar el espectáculo más visto del año, que se celebrará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, en California.

Aunque el “Conejo Malo” ya había aparecido en el Halftime Show de 2020 como invitado de Shakira y Jennifer Lopez, esta vez será el acto principal de la noche, lo que marca un hito para los latinos en el escenario más importante del deporte y la música.

¿Cuántos artistas latinos han estado en el medio tiempo del Super Bowl?

A lo largo de los años, varios artistas latinos han dejado huella en el Super Bowl, ya sea como protagonistas o como invitados especiales. Aquí te contamos quiénes son.

Gloria Estefan

La cubana fue una de las pioneras. Participó por primera vez en el Halftime Show del Super Bowl XXVI en 1992, y volvió al escenario en 1999 con un espectáculo centrado en la música soul, salsa y swing.

Arturo Sandoval

El trompetista cubano fue parte del espectáculo de medio tiempo en 1995, sumando sabor latino a la presentación de aquel año.

Enrique Iglesias y Christina Aguilera

Ambos cantantes se presentaron en el Super Bowl XXXIV en el año 2000. Aunque Aguilera nació en Estados Unidos, tiene raíces ecuatorianas por parte de su padre.

Bruno Mars

De ascendencia puertorriqueña, encabezó el Halftime Show en 2014 y volvió en 2016 como parte del show junto a Coldplay y Beyoncé. Su participación fue una de las más aclamadas por la crítica.

Gustavo Dudamel

El director de orquesta venezolano acompañó la presentación de Coldplay en 2016 con la Youth Orchestra de Los Ángeles, aportando un toque sinfónico al espectáculo.

Shakira y Jennifer Lopez

En 2020, las dos cantantes protagonizaron uno de los shows más icónicos del Super Bowl. Shakira encendió el escenario con sus éxitos como “Hips Don’t Lie”, mientras que Lopez Lo cerró con “Let’s Get Loud”. También participaron Bad Bunny y J Balvin como invitados especiales, y la hija de JLo, Emme, tuvo una emotiva aparición.

Bad Bunny hará historia en 2026

Con su confirmación como acto principal del Super Bowl LX, Bad Bunny se convierte en el primer artista latino en solitario en liderar el Halftime Show. Este anuncio llega después de años de éxito global para el puertorriqueño, quien ha encabezado listas de reproducción en Spotify y Billboard, y ha colaborado con grandes figuras del pop y el reguetón.

Aunque aún no se han confirmado los artistas invitados para su show, se espera que tenga una fuerte presencia latina, tal como ocurrió en el Super Bowl 2020.

¿Cuándo será el Super Bowl 2026?

Fecha: Domingo 8 de febrero de 2026

Lugar: Levi’s Stadium, Santa Clara, California

Show: Bad Bunny como artista principal

Se espera que millones de personas en todo el mundo sintonicen el evento, no solo por el juego, sino por el espectáculo musical que año con año rompe récords de audiencia.