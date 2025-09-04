Todos los detalles de la alfombra roja de “Demon Slayer: El Castillo Infinito”; fecha, lugar y horario

GENERANDO AUDIO...

Todo sobre la alfombra roja de Demon Slayer. Foto: Getty Images

Los fans de Demon Slayer están de suerte ya que antes del estreno oficial de la película “El Castillo Infinito”, se llevará a cabo una alfombra roja exclusiva en Ciudad de México que promete convertirse en una experiencia única para los seguidores del anime.

La cita permitirá a los asistentes acercarse a los actores de doblaje, seiyūs japoneses y otros miembros de la producción, además de disfrutar de actividades interactivas y regalos exclusivos.

Fecha, hora y lugar de la alfombra roja de “Demon Slayer: El Castillo Infinito”

La alfombra roja se realizará el domingo 7 de septiembre de 2025, a partir de las 9:00 a.m., en Plaza Toreo Parque Central, en el tercer nivel junto a las escaleras eléctricas del cine.

Lo mejor es que no se necesita boleto de cine para acceder al evento, por lo que cualquier fan puede asistir y disfrutar de la experiencia.

Qué esperar en la alfombra roja

Los asistentes podrán participar en diversas actividades, como sesiones de fotos y autógrafos, convivir con los invitados especiales y acceder a dinámicas interactivas, además, se entregarán souvenirs exclusivos, perfectos para los coleccionistas y seguidores de la saga.

El evento también es un espacio para los cosplayers, quienes pueden mostrar sus disfraces y accesorios alusivos al anime.

[TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Las películas en las que participó Giorgio Armani y puedes ver en Claro Video]

Por motivos de seguridad, no se permite el ingreso con máscaras ni con katanas o armas, incluso si son de plástico o madera; solo se aceptan elementos seguros como haoris, accesorios o playeras temáticas.

Consejos para los fans

Dado que se espera una gran asistencia, se recomienda llegar con anticipación para aprovechar al máximo las actividades, asegurar un buen lugar y tener la oportunidad de interactuar con los invitados.

Estreno oficial de la película

Aunque la alfombra roja es un evento previo, el estreno oficial en cines en México será el 12 de septiembre de 2025, fecha que coincide con el lanzamiento internacional en países como Estados Unidos y Reino Unido.

La película marca el inicio del arco final de la saga, con Tanjiro y los cazadores enfrentando a poderosos demonios en el misterioso Castillo Infinito, llevando la historia a su clímax.