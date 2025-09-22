Tom Holland sufre conmoción cerebral durante rodaje de “Spider-Man 4: Brand New Day” y es hospitalizado

GENERANDO AUDIO...

Tom Holland se sigue recuperando en el hospital. Foto: AFP

Tom Holland tuvo una conmoción cerebral después de sufrir una caída durante el rodaje de la película “Spider-Man 4: Brand New Day” y terminó hospitalizado.

El incidente ocurrió el pasado viernes 19 de septiembre, en Watford, Inglaterra, cuando el actor grababa una escena de acción para la nueva entrega de Marvel Studios y Sony Pictures, según reportes de Deadline y The Sun.

Fuentes cercanas a la producción informaron que Holland fue trasladado de urgencia a un hospital tras golpearse la cabeza, donde fue atendido por personal médico especializado. Aunque el diagnóstico fue de conmoción cerebral leve, el actor permanecerá en reposo unos días por precaución antes de reincorporarse al rodaje.

¿Qué pasó con Tom Holland durante el rodaje?

El accidente ocurrió mientras se filmaba una secuencia compleja en exteriores, como parte de las locaciones reales que se están utilizando para esta entrega. Además de Holland, una doble de acción femenina también resultó herida en el incidente y fue hospitalizada. Hasta ahora, no se ha emitido un comunicado oficial por parte del actor o su equipo de representantes.

El East of England Ambulance Service confirmó haber recibido una llamada de emergencia a las 10:30 a.m. del viernes para atender a un paciente lesionado en el set. La producción activó de inmediato los protocolos médicos, y ambos afectados recibieron atención especializada.

Aunque la filmación había iniciado en agosto con locaciones en Glasgow, Escocia, el equipo se encontraba rodando ya en el set principal en Inglaterra cuando ocurrió la caída.

¿Qué pasará con el rodaje de “Spider-Man: Brand New Day”?

Por ahora, la producción ha sido detenida temporalmente mientras se evalúa el estado de salud de Holland.

El proyecto es una de las apuestas más fuertes del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), ya que marca una nueva etapa para el personaje luego del éxito arrollador de “Spider-Man: No Way Home”.

¿Qué se sabe sobre “Spider-Man 4: Brand New Day”?

La película será dirigida por Destin Daniel Cretton, conocido por su trabajo en “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”. Su estreno está programado para el 24 de julio de 2026, según información oficial de los estudios.

Además del regreso de Tom Holland como Peter Parker, la cinta contará nuevamente con Zendaya como MJ, pese a que en la ficción su personaje no recuerda al superhéroe por el hechizo lanzado por Doctor Strange en la entrega anterior.

Otros actores confirmados en el elenco son:

Sadie Sink (Stranger Things)

(Stranger Things) Tramell Tillman (Severance)

(Severance) Liza Colón-Zayas (The Bear)

(The Bear) Mark Ruffalo (Hulk)

(Hulk) Jon Bernthal (The Punisher)

(The Punisher) Michael Mando (El Escorpión)

Las nuevas incorporaciones mantienen en secreto los detalles de sus personajes, pero se espera que amplíen el universo narrativo de Spider-Man dentro del UCM.

Holland prometía “volver a las calles” como Spider-Man

Antes del accidente, Holland había expresado su entusiasmo por regresar al personaje, esta vez con un enfoque más clásico y realista.

“Ahora realmente vamos a aprovechar el estilo clásico del cine y rodar en locaciones reales… Va a sentirse como hacer nuevamente ‘Spider-Man 1’. Será como un soplo de aire fresco, y creo que los fans estarán encantados con lo que estamos creando”, declaró el actor a Deadline.

El plan era filmar grandes secuencias de acción en las calles de Glasgow y otras ciudades británicas, alejándose de los sets cerrados utilizados en “No Way Home” debido a la pandemia.

¿Qué tanto afectará este accidente a la película?

Aunque el accidente causó alarma entre los fans, todo indica que la salud de Tom Holland evoluciona favorablemente. La producción ha reiterado que se trata de una pausa breve y que no hay indicios de un retraso en la fecha de estreno.