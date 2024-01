Tom Hollander recibió por error el bono millonario de Tom Holland por “Avengers”

Tom Hollander, actor de Piratas del Caribe, confesó en entrevista que suele ser confundido con el protagonista de Spiderman: No Way Home, Tom Holland. Las confusiones llegaron a tal grado que recibió la millonaria suma que el joven histrión ganó por su aparición en la franquicia de Avengers.

En entrevista para Late Night Show with Seth Meyers, el actor de 56 años Tom Hollander contó la anécdota de cuándo recibió, por accidente, el primer bono de taquilla de Tom Holland por su participación en The Avengers.

“Recibí un email de la agencia diciendo: ‘Aviso de pago: tu primer bono de taquilla por The Avengers. Y pensé: ‘No creo haber salido en The Avengers‘. Era una cantidad de dinero impresionante y ni siquiera era su salario, era solo su primer bono de taquilla, no toda su ganancia de taquilla, la primera”.

Tom Hollander