“Me siento feliz”: Toñita defiende su noviazgo con joven 15 años más joven que ella

Toñita saltó a la fama tras participar en “La Academia”. Foto: Cuartoscuro

La cantante Toñita, de 43 años, salió en defensa de su relación con Paolo Rubboli, quien es 15 años menor que ella, asegurando que se siente muy feliz al lado del compositor.

Toñita defiende su relación con joven 15 años más joven

En una entrevista para un canal de YouTube, la cantante, quien fue concursante de “La Academia”, señaló que la familia de su novio aprueba su relación, pero que su hija no lo sabe.

Ver más #Toñita DEFIENDE su NOVIAZGO con un hombre más JOVEN y DESMIENTE que es por FAMA#DePrimeraMano👌: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/8EmuVleYMK — De Primera Mano (@deprimeramano) November 7, 2023

“Es lindo que a su mamá no le importe la edad. Todavía no le digo a mi hija, tengo que abordar este tema, no soy de las personas que encuentra a alguien y al otro día le digo a mi hija”, dijo Toñita.

La “negra de Oro”, como es conocida, aseguró que sólo quiere disfrutar de su noviazgo con Paolo Rubboli, de 28 años, quien es cantante y compositor, por lo que se siente feliz.

“¿A esta edad para qué quiero los celos? Eso ya lo viví cuando tenía 20, ahorita ya no, sólo es gozar la vida. Lo que estoy haciendo es disfrutar, lo estoy conociendo, lo estoy gozando y me siento feliz”, afirmó la concursante de “Las estrellas bailan en Hoy”.

Asimismo, Toñita confesó que no tiene problema en ser 15 años mayor que su novio, Paolo Rubboli, a quien conoció en la agencia en la que trabaja.

Ver más

“Tiene más seguidores que yo, es un chavito que es compositor y que canta, somos personas que estamos en la misma agencia (…) convivimos a cada rato porque nos vemos en cada alfombra roja”, dijo la cantante.

Finalmente, fiel a su estilo, la “negra de Oro”, quien le dijo a Cynthia Rodríguez que Carlos Rivera era su “marida”, aseguró que no mantiene al joven, quien es 15 años menor que ella.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

“El chavo es muy trabajador, muy pilas, no necesita que yo lo apadrine, que yo lo traiga aquí jalando”, puntualizó Toñita.

¿Quién es Toñita?

Antonia Salazar Zamora, mejor conocida como Toñita, es una cantante y actriz. “La negra de Oro” nació el 2 de julio de 1980 en Tantoyuca, Veracruz.

Ver más

Se dio a conocer, en 2002, como integrante de la primera generación del reality show “La Academia”, de TV Azteca, en donde obtuvo el sexto lugar.

[NO DEJES DE LEER: De Myriam Montemayor a Carlos Rivera: las 5 polémicas de Toñita]

En los últimos años, Toñita ha participado en varios programas, entre los que se encuentran “Bailando por un sueño”, “La Voz México” y “Las estrellas bailan en Hoy”.