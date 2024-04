Toñita publica video desde el hospital: culpa a Lizbeth Rodríguez por lesionarla

Toñita, participante del programa“Survivor México”, acusó a Lizbeth Rodríguez de lesionarla a propósito durante una de las pruebas del juego en el reality show. En consecuencia, la cantante tuvo una lesión grave que requirió cirugía.

Tras su recuperación, después de una semana en el hospital, Toñita afirmó que todo salió bien, pero el dolor es insoportable.

“Hola a todos, les quiero decir que salí bien. Traigo dolor en todo el cuerpo. Me acabo de despertar, seguimos en los cuidados, aunque me veo de la fregada, pero estamos bien, salimos bien de todo”.

El incidente ocurrió durante uno de los desafíos más intensos del programa, donde los participantes se enfrentan en pruebas físicas extremas. En un video que circula en las redes sociales, se puede observar cómo Toñita es sujetada fuertemente por sus contrincantes, lo que aparentemente desencadenó la lesión que la llevó a ser hospitalizada.

En entrevista con “De Primera Mano”, Toñita culpó a Lizbeth Rodríguez por su estado de salud actual. La exconcursante de “La Academia” describió el dolor insoportable que experimentó como resultado de la lesión, mencionando un desgarre muscular y rotura de ligamento, lo cual la llevó a someterse a una intervención quirúrgica para tratar sus lesiones.

“Yo fui a concursar, fui a ver qué tan capaz era yo. Lo único que no pensé yo fue en la gente que pudiera dañar por gusto. La producción fue muy muy específica al decir no ahorquen, no muerdan, no jalen del cuello, tengan cuidado porque es un juego de mucho contacto. Y bueno, pues ahí Lizbeth Rodríguez se lo pasó por el arco del triunfo”.

Toñita.