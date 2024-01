“Me pusieron un catéter”: Toño Mauri revela cómo contrajo una bacteria y qué tratamiento recibe

Toño Mauri contó cómo contrajo la bacteria que se alojó en sus pulmones y habló del tratamiento “agresivo” al que se sometió para combatirla. El actor dio a conocer a finales de diciembre de este nuevo mal que aqueja a su salud y por el que le tuvieron que poner un catéter.

La salud de Toño Mauri se ha visto amenazada desde que dio positivo al COVID-19 en el 2020. El actor ha superado la enfermedad respiratoria en tres ocasiones y es sobreviviente de un trasplante doble de pulmón, ahora lucha contra una bacteria en los pulmones.

Toño Mauri indicó que descubrieron la bacteria cuando fue a sus chequeos. El actor compartió esto con el programa “Venga la alegría”.

“A finales del año, cuando me hice mis chequeos, descubrieron que tenía una bacteria que yo no sabía, no tenía síntomas ni nada”

