Muere Tony Bennett, cantante estadounidense, a los 96 años

Muere Tony Bennett a los 96 años: ¿quién era? | Foto: AFP

Tony Bennett, legendario cantante estadounidense falleció este viernes a los 96 años en Nueva York. La noticia de su muerte llega casi dos años después de que su familia informara que padecía Alzheimer, una enfermedad con la que luchó desde 2016 y que comenzó a manifestarse en 2018 cuando preparaba su famosa colaboración con Lady Gaga.

Todo lo que se sabe de la muerte de Tony Bennett

La muerte de Tony Bennett se dio a conocer a través del medio The Associated Press, luego de que la publicista del cantante confirmara la noticia. Hasta el momento, no se ha especificado la causa de su fallecimiento.

Sin embargo, medios estadounidenses destacaron que fue diagnosticado con Alzheimer en 2016, enfermedad que deterioró su salud de manera progresiva. Casi siete años después, falleció en su Nueva York, Estados Unidos, su ciudad natal.

¿Quién era este icónico cantante estadounidense?

Tony Bennett fue descrito por AP como “el último de los grandes cantantes de salón de mediados del siglo XX”. Además, precisó que el cantante solía decir que su ambición de toda la vida era crear “un catálogo de éxitos en lugar de discos de éxitos”.

Lanzó más de 70 álbumes, lo que le valió 19 premios Grammy y 41 nominaciones, todos menos dos después de cumplir los 60 años, y disfrutó del afecto profundo y duradero de los fanáticos y otros artistas.

La carrera de Tony Bennett comenzó en 1951 y se hizo famoso gracias a temas como “The Way you Look Tonight” y “Fly me to the Moon”. Gracias a sus éxitos, se estima que vendió más de 50 millones de álbumes alrededor del mundo.

Además de su trayectoria musical, el cantante nacido el 3 de agosto de 1926 en Long Island City no fue ajeno a las adicciones. Según relató en su autobiografía, “La buena vida“, adoptó un estilo de vida de fiestas en las que consumía sustancias como cocaína.

Hacienda también acorraló a Tony Bennett en 1979 y su casa casi fue embargada. Debido a sus problemas, llegó a caer inconsciente en una bañera debido a una sobredosis. Su segunda esposa, Sandra Grant, lo salvó en ese entonces. Sin mencionar que fue parte de la Segunda Guerra Mundial

Finalmente, conoció a la mujer que lo acompañaría por el resto de su vida: Susan Crow, profesora y gran admiradora del músico que lo acompañó durante gran parte de su éxito.

La mancuerna de Tony Bennett y Lady Gaga

El 21 de agosto de 2021 Tony Bennett, enfermo de Alzheimer desde hacía un lustro, se subió a un escenario de Nueva York para despedirse de su público.

A sus 95 años el veterano crooner (cantante masculino especializado en canciones populares de melodías pegadizas, que suele tener una voz elegante y actuar acompañado de una orquesta) había recuperado la forma perdida tras la pandemia. Aquella noche Lady Gaga acompañó a su amigo, que al verla recuperó la fuerza y recordó su nombre.

Lady Gaga y Tony Bennett se habían conocido unos años atrás cuando tras una actuación de la artista, Bennett pidió conocerla. “Señorita, usted es una cantante de jazz”, le dijo el veterano cantante.

El último álbum de Bennett fue, precisamente, a dueto con Lady Gaga en “Love for sale“. Cabe destacar que ambos ya habían grabado un disco de estudio en 2014: “Cheek to Cheek“.

Stephanie Germanotta, nombre real de la cantante, fue una gran amiga de Tony y en la última etapa de la carrera del icónico cantante, ella fue uno de sus principales pilares.