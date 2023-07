Tony Bennett muere: Lady Gaga y los mejores duetos del cantante

Tony Bennett y sus duetos, como el de Lady Gaga | Foto: AFP

Tony Bennett, cantante estadounidense de jazz, falleció a los 96 años. El neoyorquino dejó un legado con 61 álbumes de estudio, 11 discos en vivo, 33 recopilaciones y 3 video álbumes. Además, grabó duetos con grandes estrellas como Lady Gaga, Amy Winehouse y Mariah Carrey.

La colaboración de Tony Bennett y Lady Gaga

En la última etapa de la carrera de Tony Bennett, Lady Gaga fue una parte fundamental. En septiembre de 2014, ambos lanzaron un álbum de estudio llamado “Cheek to cheek”.

De esta forma, se cumplió el sueño de la cantante de grabar con el veterano neoyorquino. Según contó el artista en una entrevista con la revista Rolling Stone en 2012, ella le llamó con la intención de hacer un álbum de jazz juntos.

Gaga participó en el álbum “Duets II” de Tony Bennett y éste fue el primer contacto entre ambos para, finalmente, comenzar a trabajar en su primer disco de estudio. De esta forma, estrenaron 11 canciones:

Anything Goes

Cheek to cheek

Nature Boy

I Can’t Give You Anything But Love

I Won’t Dance

Firefly

Lush Life

Sophisticated Lady

Let’s Face the Music and Dance

But Beautiful

It Don’t Mean a Thing (If It Ain’t Got That Swing)

Gracias a la primera colaboración entre Tony Bennett y Lady Gaga, ambos recibieron el Premio Grammy al Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional. Ninguno de los dos sabía que, unos años más tarde, volverían a unirse par el que sería el último disco del neoyorquino.

¡La última y nos vamos del cantante con Lady Gaga!

En 2021, cuando Bennett ya sufría los efectos del Alzheimer que le fue diagnosticado en 2016, regresó para una última colaboración con su amiga Lady Gaga. “Love for Sale” fue el álbum número 61 del cantante y terminaría siendo el cierre de su amplia carrera musical.

Lanzado el 31 de septiembre de 2021, y con 95 años por parte del jazzista, tuvo una respuesta positiva por parte del público. Asimismo, ingresó al top 10 de los álbumes más vendidos en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Alemania. Pese a la edad del músico, logró grabar 10 canciones:

It’s De-Lovely

Night and Day

Love for Sale

Do I Love You?

I’ve Got You Under My Skin

I Concentrate on You

I Get a Kick Out of You

So in Love

Let’s Do It (Let’s Fall in Love)

Dream Dancing

Así como en el primer álbum juntos, “Love For Sale” consiguió el Premio Grammy al Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional y cuatro nominaciones más: Grabación del Año, Mejor performance de un dúo o grupo pop, álbum del año y mejor video musical.

Gracias a su colaboración con Lady Gaga, Tony Bennett pudo subirse a un escenario por última vez a sus 95 años. Además de su canción característica, “I left my heart in San Francisco”, Bennett interpretó temas como “Fly Me to the Moon” y “Steppin ‘Out With My Baby” y dúos con Lady Gaga, incluidos “Love For Sale” y “Anything Goes”.

Las mejores colaboraciones de Tony Bennett

La mancuerna entre Tony Bennett y Lady Gaga fue la más popular del cantante, debido a su experiencia y la frescura de su acompañante. Sin embargo, tiene otras colaboraciones gracias a dos álbumes que preparó para compartir su voz con estrellas de otras generaciones.

De sus dos álbumes de duetos, una de las colaboraciones más destacadas fue la que hizo con Amy Winehouse. Ambos cantaron “Body & Soul” en “Duets II”.

Aquella producción de 2011, contó con la participación de artistas de múltiples generaciones, tales como: John Mayer, Michael Bublé, k.d. Lang, Aretha Franklin, Sheryl Crow, Willie Nelson, Queen Latifah, Norah Jones, Josh Groban, Natalie Cole, Andrea Bocelli, Faith Hill, Carrie Underwood y Mariah Carrey.

Además de Lady Gaga y Amy Winehouse, Tony Bennett tuvo una participación inédita con Alejandro Sánz, el único hispano de “Duets II”.

Previamente, en 2006, lanzó “Duets: An American Classic”, álbum en el que también contó con la participación de leyendas. Éstos fueron los músicos que participaron en aquella producción:

Dixie Chicks

Barbara Streisand

James Taylor

Paul McCartney

Juanes

Elton John

Billy Joel

Tim McGraw

Celine Dione

Diana Krall

Stevie Wonder

Elvis Costello

k.d. Lang

Michael Bublé

Sting

Bono

John Legend

George Michael

En 2006, Juanes fue el cantante hispano elegido para participar con Tony Bennett. Ambos interpretaron “The Shadow of your Smile”.

Paul McCartney, Elton John, Billy Joel y George Michael fueron algunas de las estrellas más destacadas que participaron con Tony Bennett. Todos ellos ahora forman parte de la historia del cantante.