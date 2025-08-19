Tony Mils se presentará en la CDMX, Monterrey y Guadalajara con álbum “Escribí esto para ti en vivo”

GENERANDO AUDIO...

Tony Mils se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional. Foto: Especial

El cantautor mexicano Tony Mils se prepara para conquistar al público con su presentación en vivo de su más reciente álbum “Escribí esto para ti”, el próximo 23 de noviembre en el Lunario del Auditorio Nacional.

Antes de este show en la Ciudad de México, el artista también se presentará el 1 de noviembre en el Foro Tims de Monterrey y el 6 de noviembre en C3 Stage en Guadalajara.

Foto: Especial

¿Quién es Tony Mils?

Considerado una de las promesas más importantes del pop latino contemporáneo, Tony Mils ha logrado consolidarse gracias a su talento musical y a una visión artística que busca redefinir la manera en que vivimos y sentimos el amor.

El joven cantante y compositor ha llamado la atención de la industria por su capacidad para fusionar estilos, emociones y sonidos, aportando frescura y autenticidad a la escena musical.

Música para transformar vidas

Desde sus inicios, Tony Mils ha tenido un propósito claro: conectar profundamente con las personas a través de su música. Para él, la música no es solo entretenimiento, sino una herramienta con la capacidad de influir de manera positiva en la vida de quienes lo escuchan.

“El día que mi música deje de impactar positivamente a quienes me escuchan, me retiraré completamente”, aseguró el artista, reafirmando su compromiso con un arte que trasciende lo comercial.

Un álbum íntimo y honesto

Con “Escribí esto para ti”, Tony Mils ofrece un recorrido íntimo por sus emociones y experiencias, consolidando un estilo que lo proyecta como una de las nuevas fuerzas en la música latina.

En sus próximos conciertos, además de presentar este trabajo, también interpretará los temas que lo han acompañado a lo largo de su trayectoria.

Con una propuesta innovadora y un mensaje claro, Tony Mils busca dejar huella en la industria musical y en el corazón de su audiencia.