GENERANDO AUDIO...

Torreblanca está de vuelta. Luego de más de tres años de ausencia en la escena musical, el cantautor y productor regresa con “Sylvia Plath”, una canción que no solo marca su retorno, sino que parece haberle devuelto la motivación para seguir creando. En entrevista con Unotv.com, Juan Manuel nos habla sobre este tema, su inesperada pausa y el futuro de su música.

Torreblanca admite que, durante mucho tiempo, pensó que su retiro sería definitivo. Aunque nunca dejó de trabajar en proyectos musicales para teatro y cine, la idea de lanzar nueva música propia se había diluido. “Pensé que nunca iba a salir porque ya no le encontraba el sentido, no le encontraba el camino. No sabía por dónde ni para qué sacar música en este mundo”, confiesa.

Sin embargo, a finales de 2023, una nueva composición irrumpió en su vida. “De pronto llegó ‘Sylvia Plath’ como pateando puertas y diciendo: ‘yo quiero salir al mundo y no me importa lo que opines'”, cuenta el músico. La energía de esta canción le dio un nuevo impulso y atrajo a un equipo que lo ayudó a dar forma a su regreso, algo que había anhelado durante años.

“Sylvia Plath”: un ritual de sanación y creación

Lejos de ser una simple referencia literaria, “Sylvia Plath” nació como un ritual creativo impulsado por su terapeuta. “Me dijo que era una buena noche para hacer un ritual creativo, que me ayudaría mucho”, explica Torreblanca. Compartiendo la idea con el escritor Israel Rojas, ambos decidieron componerla de manera intuitiva, sin un plan premeditado.

El proceso fue casi mágico. “Las frases llegaron en orden perfecto, ensambladas con la melodía”, recuerda. La figura de Sylvia Plath apareció de manera inesperada en la letra, con la frase “un final escrito como Sylvia Plath”. Torreblanca interpreta esto como una reflexión sobre la importancia de cómo elegimos cerrar nuestros propios ciclos, aún en un mundo lleno de caos e incertidumbre.

El renacimiento de Torreblanca también se manifestó en la manera en que “Sylvia Plath” se materializó. Amigos y colegas se sumaron espontáneamente al proyecto, desde la grabación en estudios prestados hasta la colaboración de talentosos músicos como el bajista Andrés Lón y el chelista Rodrigo Duarte. “Todo fue muy eficiente, muy fácil, como cuando empiezas a jugar en lugar de estar preocupado por el éxito”, señala.

Este espíritu de espontaneidad y comunidad se vio reflejado en la instrumentación, en la que Torreblanca recuperó su característico uso de cuerdas. “Me atrevo a decir que hay un sello Torreblanca”, admite el artista, quien trabajó con la violinista Maggie Blanco para dar un brillo especial al tema.

Un nuevo viejo disco: el renacimiento de “Protocolo de caídas”

El regreso de Torreblanca no termina con “Sylvia Plath”. La canción ha sido la chispa que despertó un proyecto que había quedado en pausa desde 2016. “Este año vamos a ir sacando canciones poco a poco, contando esta historia que se había quedado guardada”, revela. El disco, titulado “Protocolo de caídas”, tiene una carga emocional especial, pues fue compuesto en un momento difícil para el músico, cuando su padre estaba hospitalizado con cáncer.

“Sylvia Plath” no solo es una canción, sino un recordatorio de que la música sigue siendo un refugio y un espacio de resistencia. Y con este nuevo impulso, Torreblanca deja claro que, aunque la tragedia nos alcance, lo importante es qué hacemos en el camino.