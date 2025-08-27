Tour de Cine Francés 2025 en México: fechas, películas y sedes

GENERANDO AUDIO...

El Tour de Cine Francés regresa. Foto: CLB

La edición 29 del Tour de Cine Francés llega a todo México del 11 de septiembre al 15 de octubre de 2025 con siete películas inéditas.

El cine francés vuelve a tomar las pantallas mexicanas con su 29ª edición, una de las muestras de cine más esperadas del año. Esta vez, el recorrido llega bajo el lema “Un Tour por Tus Emociones”, con una selección de películas que prometen conmover, divertir y hacer pensar al público.

Sofía Llorente, vocera del Tour de Cine Francés reveló que México es el país que más cine francés consume, después de Francia.

“El público mexicano ha demostrado a lo largo de casi 30 años tener este apetito por cine diverso no solo el gran blockbuster americano y el tour de cine francés ha sido pionero en traer cinematografía diferentes e internacionales al público mexicano”, dijo la vocera.

Añadió, que año con año, uno de los objetivos del Tour de Cine Francés es presentar cine contemporáneo de diversos géneros, actores y directores.

Ciudades participantes

Las funciones se realizarán en Cinepolis, además de espacios culturales y universidades.

La selección del Tour de Cine Francés 2025

El Tour de Cine Francés 2025 presentará siete películas inéditas, que exploran géneros diversos como el drama, la comedia romántica, el thriller y la road movie.

-El acusado (“LE FIL”, thriller, 2024)

-Los colores del tiempo (“LA VENUE DE L’AVENIR”, comedia dramática, 2025)

-Los lazos que nos unen (“L’ATTACHEMENT”, drama, 2025)

-Un toque de amor (“UNE POINTE D’AMOUR”, comedia romántica, 2025)

-Cuando llega el otoño (“QUAND VIENT L’AUTOMNE”, drama 2025)

-La maestra Violet (“LOUISE VIOLET”, comedia dramática, 2024)

-Rodrigo enamorado (“Avignon”, comedia romántica, 2025).

Quiénes lo organizan

El Tour de Cine Francés es posible gracias a la alianza entre Cinepolis, Nueva Era Films, la Embajada de Francia en México, la Federación de Alianzas Francesas, el Institut Français de América Latina (IFAL) y Unifrance.

Desde 1997, esta colaboración ha permitido que miles de espectadores disfruten del cine francés contemporáneo en versión original subtitulada.

Más que cine: “La Palmita”

Además de las películas francesas, el Tour de Cine Francés es plataforma para el “Premio La Palmita”, que reconoce al Mejor Cortometraje Mexicano. Este premio ha servido como vitrina para nuevos talentos, dándoles proyección nacional e internacional.