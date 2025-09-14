GENERANDO AUDIO...

“La Casa de los Famosos” tiene gran éxito. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Antes del inicio del partido entre Chivas vs América se guardó un minuto de silencio por las víctimas del Puente de la Concordia, en Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX). El encuentro se trasmitió para los participantes de “La Casa de los Famosos” (LCDLFMX), los cuales reaccionaron al hecho.

Participantes reaccionan a víctimas del Puente de la Concordia

Algunos de los participantes estaban preparados para disfrutar el clásico nacional, sin embargo, cuando anunciaron un minuto de silencio reaccionaron desconcertados. “Espérate, Abelito”, “¿El Puente de la Concordia?”, fueron las primeras reacciones.

Tras pasar el minuto, el cronista, Andrés Vaca, mencionó “descansen en paz todas las personas que perdieron la vida” y los integrantes de la “La Casa de los Famosos” se asombraron, pues, no sabían con exactitud lo que sucedió.

Las miradas entre los famosos fueron de sorpresa y desconcierto. “Vamos a disfrutar de lo que tenemos porque es lo único de lo que nos podemos enterar”, dijo Alexis Ayala.

El miércoles 10 de septiembre, una pipa de gas LP perdió el control en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX); el saldo, hasta el momento, 40 personas hospitalizadas, 30 personas dadas de alta y 13 personas fallecidas.