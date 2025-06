Tras escándalo con Ivet Playà, Alejandro Sanz envía mensaje directo a sus seguidores

GENERANDO AUDIO...

Alejandro Sanz manda mensaje a sus seguidores. Foto: AFP

Luego de los señalamientos en su contra por parte de la artista Ivet Playà, el cantante Alejandro Sanz rompió el silencio y se dirigió a sus seguidores con un mensaje de cariño a través de redes sociales.

En su publicación, el español aprovechó que hoy festeja el día de su fandom y reiteró el valor que le da a su relación con los fans.

“Hola, familia. Estamos celebrando el Día del Fan Sanzero, un día muy especial para mí”, dijo el intérprete en un video compartido en sus redes sociales.

Además dijo que esta fecha coincide con el aniversario de su gira “Más es Más” y aprovechó para compartir novedades de su carrera.

Dijo que viene una “gira increíble”, la cual comenzaron a preparar, con música nueva y algunas sorpresas.

“Nada en la vida va a hacer que cambie mi relación con vosotros y vosotras, eso no va a ocurrir, ¿ok?, los quiero”, dijo Alejandro Sanz en el video.

https://www.instagram.com/p/DLSz1U4CBAp

El mensaje de Alejandro Sanz se da después de que Ivet Playà, cantante y excolaboradora del artista, asegurara que el músico habría tenido conductas inapropiadas con ella.

En un video compartido en redes sociales por Ivet, afirmó que la relación que tuvo con Sanz fue íntima y sexual, pero que durante ese tiempo se sintió manipulada y usada.

“Me siento engañada. Me siento utilizada. Me siento humillada. Me siento, incluso, sucia porque no sé quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta e íntegra intimidad”.

Aseguró que las acciones del cantante “traspasaron cualquier límite moral e incluso humano”, aunque recalcó que no busca iniciar un proceso legal en su contra.

Sanz negó las acusaciones y revela intento de propuesta comercial

Alejandro Sanz también compartió que hace apenas unas semanas, Ivet le propuso invertir en un negocio familiar, pero él rechazó la oferta tras revisarla con sus asesores.

“En el mes de mayo me ofreciste participar e invertir en unos negocios familiares tuyos, tras revisarlo con mis asesores te dije que no”.

Finalmente, el cantante reafirmó que nunca ha actuado como ella lo describe y le deseó bienestar: