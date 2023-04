El “explosivo” concierto de Travis Scott en el AXE Ceremonia 2023 y su promesa de tour en México

Travis Scott en México.

La presentación del rapero Travis Scott en AXE Ceremonia 2023 “incendió” el escenario principal por más de una hora durante la noche de este sábado en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México. Su presentación incluyó pantallas gigantes, pirotecnia y llamaradas.

Moderat, L’Impératrice, Villano Antillano y Usted Señálemelo también pusieron a bailar a los miles de asistentes del festival de música, que desde hace dos años se celebra en este lugar al norte de la capital mexicana y que ha recibido a artistas como al español C. Tangana, Arca, Wu-Tang Clan y A$AP Rocky.

Travis Scott

El rapero de Houston comenzó su presentación con Hold That Heat, para seguir con Highest in the Room, canción con la literalmente salió fuego del escenario.

Travis Scott en el Axe Ceremonia 2023. Foto: Víctor Morales

El explosivo concierto de Travis Scott, que se presentó por primera vez en México, hizo que miles de espectadores saltaran efusivamente mientras efectos especiales y humo se combinaron con la enérgica voz del rapero estadounidense, quien cantó desde una plataforma de metal a manera de corredor elevado.

El setlist del rapero incluyó temas como:

Wake Up

Sicko Mode

Goosebumps

Utopía

Scott también tocó su éxito con Rosalía de 2020: TKN. Aunque la española no estuvo presente en la presentación, su voz se pudo escuchar durante la canción.

Ver más Travis Scott le gusto el ambiente y volverá a México con el Utopia Tour!!! 🤎🇲🇽 lo más probable también incluya Argentina y Brasil 👀👀👀🌵



Podría llenar un Foro sol? pic.twitter.com/0uP7uXlS0z — UTOPIA (@Jackboyflame98) April 2, 2023

Travis Scott cerró su presentación en el Axe Ceremonia con una promesa al público mexicano: “Gracias México, los veo pronto con el Utopia Tour“.

Moderat

A pesar de los fuertes vientos que retrasaron por más de 20 minutos la presentación del súper grupo alemán (combo integrado por la unión de Modeselektor y Apparat), Moderat congregó a miles de asistentes en el escenario GPI, donde bailaron al ritmo de viejos temas como Last Time, Eating Hooks y Running.

Sascha Ring y Gernot Bronsert. Foto: Víctor Morales

Sin embargo, Moderat también interpretó temas de su más reciente disco MORE D4TA de 2022:

Fast Land

Drum Glow

Undo Redo

Apparat. Foto: Víctor Morales.

Los alemanes cerraron su presentación en el Bicentenario con dos clásicos del grupo: Bad Kingdom y A New Error.

L’Impératrice

L’impératrice brilló en el escenario GPI del AXE Ceremonia 2023. La voz de su vocalista Flore Benguigui, así como los vibrantes ritmos de la agrupación francesa se robaron la noche.

Flore Benguigui. Foto: Luis Victoria

“Estamos muy felices de regresar, esperamos que quieran bailar esta noche”. Flore Benguigui

Ver más L’Impératrice fue lo mejor de todo el FEP pic.twitter.com/FVotQJ1RaJ — Juan Pablo Cantor (@heyjpcc) March 26, 2023

Villano Antillano y Usted Señálemelo

Luego de un retraso de casi media hora, Villano Antillano salió al escenario para interpretar temas de su álbum La sustancia.

Ver más Villano Antillano en el festival @AXECeremonia de la Ciudad de México. 😻😻 pic.twitter.com/7hOiatPEWs — Berenice Bautista (@BereniceBau) April 2, 2023

Los argentinos Usted Señálemelo también fueron parte de los grupos que enloquecieron al público mexicano del AXE Ceremonia 2023, que este primer día reunió a más 45 mil asistentes.

Este domingo, el festival de música cerrará con las presentaciones de Julieta Venegas, M.I.A y Rosalía, la headliner de la noche.